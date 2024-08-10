Авербух намекнул, что Арзамасова перенесла кесарево и готовится к выписке: «Ориентировочно через 5-6 дней»

Илья Авербух уже давно состоит в браке с Лизой Арзамасовой . Он признавался в интервью, что даже не думал о том, что обретет свое счастье после неудачного брака с Ириной Лобачевой. От первого брака у него есть сын Мартин. А вот новая избранница родила ему сына Льва, которому исполнится три года уже скоро. В этом году у пары произошло пополнение. Актриса снова стала мамой . Она родила долгожданную дочку в одном из роддомов Москвы.

На этот раз Илья решил раскрыть подробности. Он объявил, что девочку назвали Леей. Также фигурист намекнул, что была операция — кесарево сечение.

«Сейчас готовлюсь к выписке, которая пройдет ориентировочно через 5-6 дней», — поделился фигурист со «СтарХит».

Выписка после естественных родов обычно происходит на третий день. Если применялось кесарево сечение, мама и ребенок могут провести под наблюдением медиков более недели.