Авербух намекнул, что Арзамасова перенесла кесарево и готовится к выписке: «Ориентировочно через 5-6 дней»

На этот раз Илья решил раскрыть подробности. Он объявил, что девочку назвали Леей. Также фигурист намекнул, что была операция — кесарево сечение.
«Сейчас готовлюсь к выписке, которая пройдет ориентировочно через 5-6 дней», — поделился фигурист со «СтарХит».
Выписка после естественных родов обычно происходит на третий день. Если применялось кесарево сечение, мама и ребенок могут провести под наблюдением медиков более недели.
Малышка появилась на свет с весом 3300 граммов, ростом 52 сантиметра. На фото из роддома у Лизы видны следы усталости на лице. Она не стала прятать покрасневшие веки и опухший нос.
Однако теперь актриса наслаждается материнством. Она исполнила мечту мужа, который очень хотел дочку.
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