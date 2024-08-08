Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз: «Сегодня счастья стало больше!»

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова сообщила, что подарила Илье Авербуху еще одного ребенка.

Лиза Арзамасова в этом году объявила, что снова беременна. В июле актриса еще работала, но потом ушла в декрет. Как оказалось, буквально накануне родов!

8 августа Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью. В одном из столичных роддомов звезда родила своего второго малыша.

В соцсети Лиза Арзамасова выложила фото из палаты. Она не стала прятать покрасневшие веки и опухший нос. Актрисе явно нелегко дались роды, но на снимке она счастливо улыбается. Пока жена Ильи Авербуха не раскрывает пол и имя второго ребенка.

Лиза Арзамасова родила малыша. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

«Сегодня счастья стало больше!» — написала под фото Лиза Арзамасова.

Поклонники и друзья стали поздравлять артистку. Неизвестно, присутствовал ли Илья Авербух во время появления малыша на свет. Он недавно уехал на гастроли в Сочи и взял с собой детей: сына Льва и Мартина — наследника от первого брака. Но возможно, фигурист успел приехать в Москву ради рождения нового наследника.

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