Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз: «Сегодня счастья стало больше!»

Лиза Арзамасова в этом году объявила, что снова беременна. В июле актриса еще работала, но потом ушла в декрет. Как оказалось, буквально накануне родов!

8 августа Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью. В одном из столичных роддомов звезда родила своего второго малыша.