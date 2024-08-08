Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз: «Сегодня счастья стало больше!»
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Лиза Арзамасова сообщила, что подарила Илье Авербуху еще одного ребенка.
Лиза Арзамасова в этом году объявила, что снова беременна. В июле актриса еще работала, но потом ушла в декрет. Как оказалось, буквально накануне родов!
8 августа Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью. В одном из столичных роддомов звезда родила своего второго малыша.
В соцсети Лиза Арзамасова выложила фото из палаты. Она не стала прятать покрасневшие веки и опухший нос. Актрисе явно нелегко дались роды, но на снимке она счастливо улыбается. Пока жена Ильи Авербуха не раскрывает пол и имя второго ребенка.
Поклонники и друзья стали поздравлять артистку. Неизвестно, присутствовал ли Илья Авербух во время появления малыша на свет. Он недавно уехал на гастроли в Сочи и взял с собой детей: сына Льва и Мартина — наследника от первого брака. Но возможно, фигурист успел приехать в Москву ради рождения нового наследника.