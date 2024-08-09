Стилист — об образе матери Гарика Харламова с его свадьбы: «Идеально»

На днях отгремела свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Торжество отметили с размахом . Наряды гости выбрали классические, как и невеста с женихом. Катерина надела элегантное платье, а Гарик был в черном костюме.

Мама юмориста особенно выделялась . Наталья Игоревна выбрала бледно-желтое платье в пол с нашивками в виде маленьких цветочков. Дизайнер и эксперт моды Ольга Стопычева оценила образ матери артиста и ее прическу.

«Мама Гарика Харламова подобрала идеальное платье, которое подчеркивает ее подтянутую фигуру, цвет платья ей тоже очень идет! Выглядит свежо и изящно. Высокая стильная прическа дополняет утонченный и элегантный образ и завершает его», — восхитилась эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro .