Стилист — об образе матери Гарика Харламова с его свадьбы: «Идеально»

Гарик Харламов и Наталья Харламова. Фото: социальные сети Гарика Харламова

Наталья Игоревна выбрала бледно-желтое платье.

На днях отгремела свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Торжество отметили с размахом. Наряды гости выбрали классические, как и невеста с женихом. Катерина надела элегантное платье, а Гарик был в черном костюме.

Мама юмориста особенно выделялась. Наталья Игоревна выбрала бледно-желтое платье в пол с нашивками в виде маленьких цветочков. Дизайнер и эксперт моды Ольга Стопычева оценила образ матери артиста и ее прическу.

«Мама Гарика Харламова подобрала идеальное платье, которое подчеркивает ее подтянутую фигуру, цвет платья ей тоже очень идет! Выглядит свежо и изящно. Высокая стильная прическа дополняет утонченный и элегантный образ и завершает его», — восхитилась эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Наталья Харламова. Фото: социальные сети Натальи Харламовой

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