Харламов не позвал на свадьбу с Ковальчук свою 10-летнюю дочку от Асмус

Гарик Харламов уже давно стал популярным комиком. Он продолжает выступать и вести несколько проектов. В этом году артист также устроил свою личную жизнь. Он женился на своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Они встречались несколько лет, а их роман завязался на съемках сериала «Гусар». Сначала пара расписалась в ЗАГСе. А накануне юморист устроил грандиозное торжество, на которое было приглашено порядка 100 гостей, среди которых были Денис Дорохов , Андрей Бебуришвили и другие селебрити.

Невеста была в элегантном и лаконичном платье в пол. Образ дополняла невесомая фата. Гарик был в рубашке и костюме. Он не стал делать стрижку. Церемонию обмена клятвами провел Сергей Бурунов .