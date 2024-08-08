Харламов не позвал на свадьбу с Ковальчук свою 10-летнюю дочку от Асмус
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press
Юморист устроил грандиозное торжество. Гарик Харламов позвал на свадьбу друзей, а вот дочку — нет.
Гарик Харламов уже давно стал популярным комиком. Он продолжает выступать и вести несколько проектов. В этом году артист также устроил свою личную жизнь. Он женился на своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Они встречались несколько лет, а их роман завязался на съемках сериала «Гусар». Сначала пара расписалась в ЗАГСе. А накануне юморист устроил грандиозное торжество, на которое было приглашено порядка 100 гостей, среди которых были Денис Дорохов, Андрей Бебуришвили и другие селебрити.
Невеста была в элегантном и лаконичном платье в пол. Образ дополняла невесомая фата. Гарик был в рубашке и костюме. Он не стал делать стрижку. Церемонию обмена клятвами провел Сергей Бурунов.
Примечательно, что на торжестве не было дочки Гарика Харламова от брака с Кристиной Асмус Анастасии. Десятилетняя наследница имеет очень теплые отношения с отцом. Однако неизвестно, как она относится к Ковальчук. Не исключено, что у мачехи с падчерицей могли не сложиться отношения. К слову, юморист теперь хочет завести еще детей. Он уже не раз признавался, что они с Катериной намерены в скором времени сделать все, чтобы у них появились наследники. По его словам, дочка Анастасия тоже хочет, чтобы у нее были братья и сестры.