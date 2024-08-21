Валя Карнавал стала ведущей детского «Голоса», а певец Джони занял кресло наставника

Шоу «Голос» давно покорило аудиторию. Примечательно, что скоро стартует новый сезон. Его снова будет вести Яна Чурикова. Однако на этот раз у нее появится соведущая. Это место досталось блогерше, певице и одной из самых популярных девушек в стране — Вале Карнавал . Она в свои 22 года все чаще оказывается на телевидении. Теперь она будет общаться с участниками проекта, которым от 7 до 14 лет. Для детей Валя давно стала кумиром.

В списке наставников тоже появились новички. Красное кресло впервые займет Юлианна Караулова , пишет KP.RU. Она не только ведущая «Кто хочет стать миллионером?», но и певица с большим опытом. Также с ней будет в роли наставника Джахид Гусейнли, больше известный публике как Джони. Он является одним из самых популярных исполнителей. Его трек «Комета» стал хитом. Он признался, что счастлив побывать в такой роли. А третьим наставником стал Дима Билан. Для него это кресло уже стало привычным.

Съемки проекта начнутся на днях, а премьера состоится в сентябре.