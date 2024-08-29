Сарик Андреасян — о съемках жены Лизы Моряк в сериале о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову»: «Она это делает филигранно»

Режиссер Сарик Андреасян не устает радовать киноманов одним зрелищным проектом за другим. Не успел в кинотеатрах отгреметь его «Онегин», как не за горами новая премьера — третий сезон культового сериала «Жизнь по вызову». Сериал с Павлом Прилучным выйдет на KION уже 1 сентября. Накануне важного события Teleprogramma.org задала Сарику Андреасяну вопросы, ответы на которые было получить любопытнее всего.

«Отрицательно отношусь к эскорту»

— Вашей производительности в киноиндустрии можно только позавидовать. Занимает ли детище «Жизнь по вызову – 3» для вас особое место среди других проектов? Или личного отношения к продолжению франшизы уже не осталось?

— Я перед каждым сезоном говорил в «Кион» о том, что «Жизнь по вызову» — это ручная работа. Я уделяю себя этому проекту в полной мере, так как я изначально считаю, что это потрясающий материал. Для меня важно, чтобы каждый сезон был снят и сделан круче предыдущего. Даже свой хитовый сериал «Чикатило» к третьему сезону я доверил другому режиссеру, а «Жизнь по вызову» веду сам.

— Ваши проекты, в частности «Жизнь по вызову», не только хвалят, но и критикуют. С такой занятостью, вам удается почитать негативные отзывы или все возмущение проходит мимо?

— Я ничего не читаю. Для меня есть два важных мнения. Это мнение зрителей, которое выражается количеством просмотров (благодаря им уже несколько лет наш сериал самый топовый в стране). И мое собственное мнение. У меня есть глаза, уши, сердце и вкус! Мне рецензии для понимания себя или своего фильма не нужны.

— Легко ли работать с Прилучным? Все-таки его яркая роль со статусом счастливого семьянина немного конфликтует.

— Паша , на мой взгляд, выдающийся артист! Это большой профессионал, которым я восхищаюсь, и очень надеюсь, что мы создадим вместе еще огромное количество хитов и глубоких фильмов. Лично я на это рассчитываю. Что касается образа Мэджика, то я считаю, что кино — это кино, а жизнь вне кадра — это жизнь вне кадра. Мы создаем и играем персонажей. Люди, о которых я снимаю, не имеют ко мне никакого отношения — это мои персонажи. Надеюсь, в современном мире зритель эти вещи понимает.

— Есть ли какой-то персонаж в сериале, через которого можно понять ваше личное отношение к эскорт-индустрии? Или вы готовы ответить на этот вопрос открыто?

— Я во всех интервью говорил и говорю, что отрицательно отношусь к эскорту. Мой сериал о том, что у человека всегда есть выбор и в мире есть много возможностей. Те, кто выбирает путь легких, на первый взгляд, денег, остается у разбитого корыта, либо заканчивает свою жизнь плачевно.