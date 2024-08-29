Сарик Андреасян — о съемках жены Лизы Моряк в сериале о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову»: «Она это делает филигранно»

Фото: предоставлено пресс-службой

Режиссер хитового сериала накануне премьеры третьего сезона дал большое интервью для Teleprogramma.org.

Режиссер Сарик Андреасян не устает радовать киноманов одним зрелищным проектом за другим. Не успел в кинотеатрах отгреметь его «Онегин», как не за горами новая премьера — третий сезон культового сериала «Жизнь по вызову». Сериал с Павлом Прилучным выйдет на KION уже 1 сентября. Накануне важного события Teleprogramma.org задала Сарику Андреасяну вопросы, ответы на которые было получить любопытнее всего.

«Отрицательно отношусь к эскорту»

— Вашей производительности в киноиндустрии можно только позавидовать. Занимает ли детище «Жизнь по вызову – 3» для вас особое место среди других проектов? Или личного отношения к продолжению франшизы уже не осталось?

Я перед каждым сезоном говорил в «Кион» о том, что «Жизнь по вызову» — это ручная работа. Я уделяю себя этому проекту в полной мере, так как я изначально считаю, что это потрясающий материал. Для меня важно, чтобы каждый сезон был снят и сделан круче предыдущего. Даже свой хитовый сериал «Чикатило» к третьему сезону я доверил другому режиссеру, а «Жизнь по вызову» веду сам.

— Ваши проекты, в частности «Жизнь по вызову», не только хвалят, но и критикуют. С такой занятостью, вам удается почитать негативные отзывы или все возмущение проходит мимо?

— Я ничего не читаю. Для меня есть два важных мнения. Это мнение зрителей, которое выражается количеством просмотров (благодаря им уже несколько лет наш сериал самый топовый в стране). И мое собственное мнение. У меня есть глаза, уши, сердце и вкус! Мне рецензии для понимания себя или своего фильма не нужны.

— Легко ли работать с Прилучным? Все-таки его яркая роль со статусом счастливого семьянина немного конфликтует.

Паша, на мой взгляд, выдающийся артист! Это большой профессионал, которым я восхищаюсь, и очень надеюсь, что мы создадим вместе еще огромное количество хитов и глубоких фильмов. Лично я на это рассчитываю. Что касается образа Мэджика, то я считаю, что кино — это кино, а жизнь вне кадра — это жизнь вне кадра. Мы создаем и играем персонажей. Люди, о которых я снимаю, не имеют ко мне никакого отношения — это мои персонажи. Надеюсь, в современном мире зритель эти вещи понимает.

— Есть ли какой-то персонаж в сериале, через которого можно понять ваше личное отношение к эскорт-индустрии? Или вы готовы ответить на этот вопрос открыто?

— Я во всех интервью говорил и говорю, что отрицательно отношусь к эскорту. Мой сериал о том, что у человека всегда есть выбор и в мире есть много возможностей. Те, кто выбирает путь легких, на первый взгляд, денег, остается у разбитого корыта, либо заканчивает свою жизнь плачевно.

У нас была история: я и моя жена Лиза Моряк зашли в лифт и наткнулись на молодую девушку, которая нас узнала, и сказала, что хотела пойти в эскорт, но после нашего сериала поняла, что такой жизни она не хочет. Я всегда говорю, что в реальности такие проекты обладают намного большим поучительным эффектом, чем прямые нравоучения. В этом сила искусства! Донести важное в игровой форме.

Андреасян считает Прилучного большим профессионалом. Фото: предоставлено пресс-службой

«Лично я никаких эскортниц не знаю»

— Проект очень рискованный, ведь многие зрители открывают для себя этот мир через то, как он подается в сериале. Как зародилась идея его создания? Прежде чем собрать истории от эскортниц, нужно было их где-то услышать.

— Я скажу вам честно, что лично я никаких эскортниц не знаю и сам никаких личных бесед не проводил. Наш потрясающий сценарист Алексей Гравицкий провел эту работу и искал в Сети различные истории и интервью. В итоге у нас получился настоящий драматический детектив с элементами эротики. Если вы внимательно посмотрите наш сериал, то поймете, что в реальности эротики в нем намного меньше, чем во многих других российских сериалах, но хитом стали именно мы. А все потому, что в основе у нас не секс, а история отца и дочери, брата и сестры. История становления личности героя Прилучного и героини Моряк.

— Лиза Моряк, сумевшая воплотить в жизнь и эскортницу, и Татьяну Ларину, является вдохновением для вас? Или продуктивным раздражителем на съемочной площадке? Какая роль у нее для вас как для режиссера?

— Люди, которых я люблю, не могут быть для меня раздражителем. Во многом участие Лизы в том или ином проекте дает мне мотивацию сделать хит, так как мне очень важно, чтобы любимые мной люди и артисты играли в хороших фильмах.

Я благодарен Лизе, что она хорошая актриса, и, утверждая ее на роль, я точно знаю, что она это сделает филигранно. В целом я рад, что в моей семье есть совместное творчество — как с Лизой, так и с моими братьями в создании проектов.

— Обсуждаете ли вы рабочие моменты в домашней атмосфере или все, что происходило на съемках, остается на съемках?

— Мы не особо отличаемся в поведении дома и на работе. Мы такие какие есть и не изображаем на работе одних людей, а дома других. Это живой организм, и, безусловно, дома мы говорим о работе, но в целом рядом со мной так много кинематографа, что я предпочитаю говорить о чем-то другом с другими людьми.

Работать с женой на одной съемочной площадке — для Сарика одно удовольствие. Фото: предоставлено пресс-службой

«Ей по душе кушать мороженое»

— Недавно Лиза оригинально пошутила в блоге, что ей приходится посылать сестру, якобы потому что она ревнует вас к Зепюр Брутян. За этой шуткой стоит какой-то внутренней прикол со съемок, ведь Лиза с Прилучным тоже гармонично смотрелись в кадре?

— К счастью, это всего лишь шутка над которой мы все дружно посмеялись. Мы очень любим семью Паши и Зепюр и с восхищением смотрим за их гармонией. Это прекрасные ребята, и я очень рад, что они часто играют в наших фильмах и выбирают нашу команду и нашу дружбу.

— Малышка Элизабет побывала на съемках бала «Онегина». Заметно, что девочке нравилась атмосфера съемочного процесса, или участь актрисы ей не по душе?

— Ей всего лишь полтора года и пока что ей по душе кушать мороженое, слушать, как мама и папа читают книжки и целуют ее при каждом удобном случае. Я для себя выбрал позицию, что для меня важно, чтобы мои дети были счастливыми, а будут они артистами или врачами или еще кем-то — для меня как для отца не имеет значения.

— Марк все сильнее раскрывается как актер. Готов ли он получать актерское образование? Станет ли он постоянным участником команды, как Лиза, или это временное увлечение для ребенка?

— Для меня важно, что в своем юном возрасте он уже понял, что это тяжелый труд и что это профессия, за которой стоят душевные переживания и трудолюбие. Важно, что он понимает труд отца, и в будущем, надеюсь, будет ценить мой вклад в его внутренний мир. Быть актером он пока не хочет, так как увлекается профессиональным картингом и хочет быть гонщиком. Я надеюсь, что все будет так, как он хочет.

Полтора года назад Лиза подарила Сарику дочку Элизабет. Фото: предоставлено пресс-службой

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