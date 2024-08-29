Сарик Андреасян — о съемках жены Лизы Моряк в сериале о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову»: «Она это делает филигранно»

Режиссер
«Отрицательно отношусь к эскорту»
— Вашей производительности в киноиндустрии можно только позавидовать. Занимает ли детище «Жизнь по вызову – 3» для вас особое место среди других проектов? Или личного отношения к продолжению франшизы уже не осталось?
— Я перед каждым сезоном говорил в «Кион» о том, что «Жизнь по вызову» — это ручная работа. Я уделяю себя этому проекту в полной мере, так как я изначально считаю, что это потрясающий материал. Для меня важно, чтобы каждый сезон был снят и сделан круче предыдущего. Даже свой хитовый сериал «Чикатило» к третьему сезону я доверил другому режиссеру, а «Жизнь по вызову» веду сам.
— Ваши проекты, в частности «Жизнь по вызову», не только хвалят, но и критикуют. С такой занятостью, вам удается почитать негативные отзывы или все возмущение проходит мимо?
— Я ничего не читаю. Для меня есть два важных мнения. Это мнение зрителей, которое выражается количеством просмотров (благодаря им уже несколько лет наш сериал самый топовый в стране). И мое собственное мнение. У меня есть глаза, уши, сердце и вкус! Мне рецензии для понимания себя или своего фильма не нужны.
— Легко ли работать с Прилучным? Все-таки его яркая роль со статусом счастливого семьянина немного конфликтует.
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— Есть ли какой-то персонаж в сериале, через которого можно понять ваше личное отношение к эскорт-индустрии? Или вы готовы ответить на этот вопрос открыто?
— Я во всех интервью говорил и говорю, что отрицательно отношусь к эскорту. Мой сериал о том, что у человека всегда есть выбор и в мире есть много возможностей. Те, кто выбирает путь легких, на первый взгляд, денег, остается у разбитого корыта, либо заканчивает свою жизнь плачевно.
У нас была история:
Андреасян считает Прилучного большим профессионалом. Фото: предоставлено пресс-службой
«Лично я никаких эскортниц не знаю»
— Проект очень рискованный, ведь многие зрители открывают для себя этот мир через то, как он подается в сериале. Как зародилась идея его создания? Прежде чем собрать истории от эскортниц, нужно было их где-то услышать.
— Я скажу вам честно, что лично я никаких эскортниц не знаю и сам никаких личных бесед не проводил. Наш потрясающий сценарист Алексей Гравицкий провел эту работу и искал в Сети различные истории и интервью. В итоге у нас получился настоящий драматический детектив с элементами эротики. Если вы внимательно посмотрите наш сериал, то поймете, что в реальности эротики в нем намного меньше, чем во многих других российских сериалах, но хитом стали именно мы. А все потому, что в основе у нас не секс, а история отца и дочери, брата и сестры. История становления личности героя Прилучного и героини Моряк.
— Лиза Моряк, сумевшая воплотить в жизнь и эскортницу, и Татьяну Ларину, является вдохновением для вас? Или продуктивным раздражителем на съемочной площадке? Какая роль у нее для вас как для режиссера?
— Люди, которых я люблю, не могут быть для меня раздражителем. Во многом участие Лизы в том или ином проекте дает мне мотивацию сделать хит, так как мне очень важно, чтобы любимые мной люди и артисты играли в хороших фильмах.
Я благодарен Лизе, что она хорошая актриса, и, утверждая ее на роль, я точно знаю, что она это сделает филигранно. В целом я рад, что в моей семье есть совместное творчество — как с Лизой, так и с моими братьями в создании проектов.
— Обсуждаете ли вы рабочие моменты в домашней атмосфере или все, что происходило на съемках, остается на съемках?
— Мы не особо отличаемся в поведении дома и на работе. Мы такие какие есть и не изображаем на работе одних людей, а дома других. Это живой организм, и, безусловно, дома мы говорим о работе, но в целом рядом со мной так много кинематографа, что я предпочитаю говорить о чем-то другом с другими людьми.
Работать с женой на одной съемочной площадке — для Сарика одно удовольствие. Фото: предоставлено пресс-службой
«Ей по душе кушать мороженое»
— Недавно Лиза оригинально пошутила в блоге, что ей приходится посылать сестру, якобы потому что она ревнует вас к Зепюр Брутян. За этой шуткой стоит какой-то внутренней прикол со съемок, ведь Лиза с Прилучным тоже гармонично смотрелись в кадре?
— К счастью, это всего лишь шутка над которой мы все дружно посмеялись. Мы очень любим семью Паши и Зепюр и с восхищением смотрим за их гармонией. Это прекрасные ребята, и я очень рад, что они часто играют в наших фильмах и выбирают нашу команду и нашу дружбу.
— Малышка Элизабет побывала на съемках бала «Онегина». Заметно, что девочке нравилась атмосфера съемочного процесса, или участь актрисы ей не по душе?
— Ей всего лишь полтора года и пока что ей по душе кушать мороженое, слушать, как мама и папа читают книжки и целуют ее при каждом удобном случае. Я для себя выбрал позицию, что для меня важно, чтобы мои дети были счастливыми, а будут они артистами или врачами или еще кем-то — для меня как для отца не имеет значения.
— Марк все сильнее раскрывается как актер. Готов ли он получать актерское образование? Станет ли он постоянным участником команды, как Лиза, или это временное увлечение для ребенка?
— Для меня важно, что в своем юном возрасте он уже понял, что это тяжелый труд и что это профессия, за которой стоят душевные переживания и трудолюбие. Важно, что он понимает труд отца, и в будущем, надеюсь, будет ценить мой вклад в его внутренний мир. Быть актером он пока не хочет, так как увлекается профессиональным картингом и хочет быть гонщиком. Я надеюсь, что все будет так, как он хочет.
Полтора года назад Лиза подарила Сарику дочку Элизабет. Фото: предоставлено пресс-службой
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