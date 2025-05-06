Никита Тарасов: «Путь только один – в отделение полиции»

В российском прокате продолжается показ фильма «Сокровища гномов». Картина повествует об амбициозном парне по имени Роман (Никита Кологривый), который, стремясь погасить долги, вписывает себя в завещание соседа. Впрочем, от соседа ему достается не только домик в деревне, но и четверка гномов.
Эти сказочные персонажи упрямы, ворчливы и не слишком деликатны. Однако гномы обладают одним неоспоримым достоинством – они помогают найти клад. Но только человеку, который потратит найденные деньги на благие цели!
Одного из Гномов – Зеваку – озвучил актер, звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов. Подробнее о своем герое, а также о том, как бы он распорядился кладом, и что бы сделал при встрече с гномами, Никита рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.org. На премьеру картины он пришел с женой Мариной и дочерью Таисией.
По словам актера, его герой – товарищ скромный. Но этому персонажу можно доверить не все дела, потому что он едва начнет что-то делать, как сразу же зевнет и уснет.
«Гномов очень много в отечественном кинопроизводстве»
- Никита, о каком своем недавнем добром деле вы бы могли рассказать?
- Встретил курьера и сказал ему: «Спасибо». А потом отправил обратно – туда, откуда он пришел – в далекую курьерскую страну.
- Что бы вы сделали, если бы реально нашли сокровища?
- Безусловно, отдал бы их в детский дом, хотя это невозможно по российскому законодательству. Поэтому путь только один – в отделение полиции.
Никита Тарасов с женой и дочерью на премьере фильма «Сокровища гномов». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- А если бы увидели гномов?
- Я с ними регулярно вижусь. Гномов очень много в отечественном кинопроизводстве.
- А с чем-нибудь паранормальным сталкивались? Например, с домовыми?
- Я с детства помню, как на даче все летало. Поэтому, конечно, да.
Никита Тарасов с женой и дочерью. Фото: Global Look Press
«Я без семьи вообще особо никуда не выхожу»
- На премьеру вы пришли с женой и дочкой…
- Я без семьи вообще особо никуда не выхожу. Да мне особо и незачем…
Я выхожу из дома только ради семьи, чтобы их куда-то сводить.
- А какие фильмы любит смотреть ваша дочка?
- Там, где папа. «О, класс! Давай!.
- Таисия хочет стать актрисой или кем-то другим?
- Нет. Фермером.
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