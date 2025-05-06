Никита Тарасов: «Путь только один – в отделение полиции»

В российском прокате продолжается показ фильма «Сокровища гномов». Картина повествует об амбициозном парне по имени Роман (Никита Кологривый), который, стремясь погасить долги, вписывает себя в завещание соседа. Впрочем, от соседа ему достается не только домик в деревне, но и четверка гномов.

Эти сказочные персонажи упрямы, ворчливы и не слишком деликатны. Однако гномы обладают одним неоспоримым достоинством – они помогают найти клад. Но только человеку, который потратит найденные деньги на благие цели!

Одного из Гномов – Зеваку – озвучил актер, звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов. Подробнее о своем герое, а также о том, как бы он распорядился кладом, и что бы сделал при встрече с гномами, Никита рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.org. На премьеру картины он пришел с женой Мариной и дочерью Таисией.

По словам актера, его герой – товарищ скромный. Но этому персонажу можно доверить не все дела, потому что он едва начнет что-то делать, как сразу же зевнет и уснет.

«Гномов очень много в отечественном кинопроизводстве»

- Никита, о каком своем недавнем добром деле вы бы могли рассказать?

- Встретил курьера и сказал ему: «Спасибо». А потом отправил обратно – туда, откуда он пришел – в далекую курьерскую страну.

- Что бы вы сделали, если бы реально нашли сокровища?

- Безусловно, отдал бы их в детский дом, хотя это невозможно по российскому законодательству. Поэтому путь только один – в отделение полиции.