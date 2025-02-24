Звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов о Бродском и мистике: «В кадре появляется облако в виде следа от мужского ботинка»

В Москве прошла премьера сериала «Граница миров» режиссера Аскара Бисембина. Многосерийный фильм стартует на телеканале СТС уже с 3 марта.

Картина повествует об одноименной секретной службе, защищающей людей от нечистой силы, пересекающей границу в нехороших целях. Необычную организацию, расположенную в городском здании НИИ, возглавляет Павел Никитич (Николай Добрынин). А следить за тем, чтобы вампиры, русалки, оборотни не наломали дров, ему помогает замначальника этой спецслужбы Людмила (Анна Снаткина).

Также пограничную службу параллельного мира представляют глава «Темного интерпола» Андрон (Илья Любимов) и вампирша Илона (Ангелина Поплавская). В команде «пограничников» по стечению обстоятельств оказываются и простые смертные: Леха (Даня Киселев) и его брат Серега (Денис Нуруллин).

А вот артист Никита Тарасов, известный широкой аудитории по роли Луи в сериале «Кухня», в эту компанию не попал. И пришел на премьеру сериала, чтобы понять почему. И заодно пообщался и с журналистами.

«Я снимался в пилоте этой истории. Но настроение у меня было играть в сезоне. Я сюда пришел, чтобы разобраться, в чем дело. Говорят, что переписали сценарий, просто переделали историю. И она заиграла новыми красками! Вот сейчас и выясним, что там нового», — отметил Никита Тарасов в разговоре с представителями СМИ.

«Сцена на могиле Бродского снималась в день моего рождения»

— Сюжет сериала «Граница миров» строится вокруг мистики. А в вашей жизни происходили мистические истории?

— У меня был один такой опыт. Но, к сожалению, эта картина не нашла широкого проката, о ней мало кто знает.

Мы снимали полный метр в Венеции. И спасибо режиссеру, который подстроил все таким образом, что сцена на могиле Иосифа Бродского снималась в день моего рождения — 33-летия.

И вот там действительно происходили мистические вещи. Мы быстро все сняли по просьбе режиссера, чтобы человек наслаждался праздником. Я спрашиваю: «Пока вы собираете свет, можно я включу камеру и поснимаю? Мне это просто нравится».

Была прекраснейшая погода в декабре, чистейшее голубое небо! И от могилы Бродского я снял круговую панораму по кладбищу Сан-Микеле — через деревья и в небо! Как будто бы улетела душа!

Делаю «стоп», говорю: «Спасибо, ребята, я все выполнил». Вечером мы смотрели отснятые дубли. Причем режиссер сказал: «Там еще что-то Никита поснимал, давайте посмотрим».

И вот начинается эта панорама, разгоняется кадр — и в небо! Все помнят, что на видео было чистое голубое небо, а в кадре, в финале этого дубля, появляется облако в виде следа от мужского ботинка.

Режиссеру хотелось, чтобы я был похож на Бродского, и у меня во внутреннем кармане появился след от чернил, хотя ручки при мне не было.

И костюм был новый. А потом показали фотографию, и оказалось, что в этом кармане Бродский все время носил ручку. Она не была шариковой и могла протечь.