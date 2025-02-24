Звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов о Бродском и мистике: «В кадре появляется облако в виде следа от мужского ботинка»

В Москве прошла премьера сериала «Граница миров» режиссера Аскара Бисембина. Многосерийный фильм стартует на телеканале СТС уже с 3 марта.
Картина повествует об одноименной секретной службе, защищающей людей от нечистой силы, пересекающей границу в нехороших целях. Необычную организацию, расположенную в городском здании НИИ, возглавляет Павел Никитич (Николай Добрынин). А следить за тем, чтобы вампиры, русалки, оборотни не наломали дров, ему помогает замначальника этой спецслужбы Людмила (Анна Снаткина).
Также пограничную службу параллельного мира представляют глава «Темного интерпола» Андрон (Илья Любимов) и вампирша Илона (Ангелина Поплавская). В команде «пограничников» по стечению обстоятельств оказываются и простые смертные: Леха (Даня Киселев) и его брат Серега (Денис Нуруллин).
А вот артист Никита Тарасов, известный широкой аудитории по роли Луи в сериале «Кухня», в эту компанию не попал. И пришел на премьеру сериала, чтобы понять почему. И заодно пообщался и с журналистами.
«Я снимался в пилоте этой истории. Но настроение у меня было играть в сезоне. Я сюда пришел, чтобы разобраться, в чем дело. Говорят, что переписали сценарий, просто переделали историю. И она заиграла новыми красками! Вот сейчас и выясним, что там нового», — отметил Никита Тарасов в разговоре с представителями СМИ.
«Сцена на могиле Бродского снималась в день моего рождения»
— Сюжет сериала «Граница миров» строится вокруг мистики. А в вашей жизни происходили мистические истории?
— У меня был один такой опыт. Но, к сожалению, эта картина не нашла широкого проката, о ней мало кто знает.
Мы снимали полный метр в Венеции. И спасибо режиссеру, который подстроил все таким образом, что сцена на могиле Иосифа Бродского снималась в день моего рождения — 33-летия.
И вот там действительно происходили мистические вещи. Мы быстро все сняли по просьбе режиссера, чтобы человек наслаждался праздником. Я спрашиваю: «Пока вы собираете свет, можно я включу камеру и поснимаю? Мне это просто нравится».
Была прекраснейшая погода в декабре, чистейшее голубое небо! И от могилы Бродского я снял круговую панораму по кладбищу Сан-Микеле — через деревья и в небо! Как будто бы улетела душа!
Делаю «стоп», говорю: «Спасибо, ребята, я все выполнил». Вечером мы смотрели отснятые дубли. Причем режиссер сказал: «Там еще что-то Никита поснимал, давайте посмотрим».
И вот начинается эта панорама, разгоняется кадр — и в небо! Все помнят, что на видео было чистое голубое небо, а в кадре, в финале этого дубля, появляется облако в виде следа от мужского ботинка.
Режиссеру хотелось, чтобы я был похож на Бродского, и у меня во внутреннем кармане появился след от чернил, хотя ручки при мне не было.
И костюм был новый. А потом показали фотографию, и оказалось, что в этом кармане Бродский все время носил ручку. Она не была шариковой и могла протечь.
Никита Тарасов на премьере сериала «Граница миров». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А есть ли у вас какие-то актерские приметы, которых вы стараетесь придерживаться?
— У артистов, конечно, есть суеверия. Например, садиться попой на текст, если его уронили. Ничего этого я не соблюдаю. Я даже и текст не держу в руке.
Старшая школа учила нас переписывать роль от руки. Этого тоже сейчас нет. Настолько все изменилось, стало стремительным, что мы все упустили.
Однажды на парных пробах мы встретились с одним артистом. И он говорит: «Быстрее, быстрее, срочно, где здесь туалет?» Я говорю: «Давай мы сейчас попробуемся, а потом ты сходишь в туалет, раз очень важная сцена». А он отвечает: «Нет».
А, оказывается, есть такая примета: если хочешь, чтобы тебя утвердили, нужно прийти заранее в продакшен и обязательно сходить там в туалет. Он пошел, сделал это, и его утвердили.
Я не ходил, но меня тоже утвердили. И мы потом вместе снимались.
Никита Тарасов с женой и дочерью Таисией. Фото: Global Look Press
«Дочь сказала, что будет фермером»
— Ходит ли на премьеры с вами дочь Таисия? (Девочка родилась в 2017 году. — Прим. ред.)
— Если они направлены на детский досуг, то, конечно.
— Таисия хочет пойти по вашим стопам и стать актрисой?
— Нет, у нее другие планы на жизнь. Однажды мы приходили на съемочную площадку, и нам сказали: «Посидите за плэйбеком и тихонечко посмотрите прямо непосредственно в павильоне».
Но она сказала, что будет фермером! Значит — фермером!
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