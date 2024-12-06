Валерий Сюткин: «Когда вы чем-то заняты, к вам не прилипает никакая инфекция»

В Москве состоялся концерт «Легенды Ретро FM». На сцену вышли музыканты, чьи песни уже стали классикой.
Иностранные исполнители: группы Ottawan, Baccara, Mr. President, а также российские артисты Лариса Долина, Александр Буйнов, Кай Метов подарили зрителям возможность совершить путешествие в прошлое, во времена золотых хитов 70-90-х годов.
А Валерий Сюткин исполнил легендарный шлягер «Черный кот», которому в этом году исполняется 60 лет.
«Песни фестиваля «Легенды Ретро FM» проверены временем и звучат 10, 20, 30 лет. Песне «Черный кот» в 1990 году было 26 лет. А 26 плюс 34 – это 60. 60 лет произведение востребовано, - пояснил Валерий Сюткин в беседе с журналистами в кулуарах мероприятия.
- Это, на мой взгляд, и является определением настоящего хита, шлягера. Вспомните ту же песню Yesterday Пола Маккартни».
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«Никаких головокружений от успехов»
- А есть ли, на ваш взгляд, недооцененные исполнители из того поколения?
- Недооцененных много. Но, к сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Либо получается, либо нет.
Но гений – это человек, который знает, что талантлив, но продолжает работать. Я на всякий случай стараюсь делать то же самое.
Может быть, когда-нибудь это будет правильно оценено. Но в любом случае я доволен тем, как складывалась моя судьба. Мне понадобилось лет 10 работы, чтобы я попал в кадр.
А попав в кадр, я попытался закрепить первое впечатление. Чем и занят по сей день!
- Какие советы вы бы дали молодым исполнителям, чтобы у них получилось найти свое место на эстраде?
- Самая главная формула в шоу-бизнесе: появился успех – закрепи! Если, конечно, у вас это получится. Если у вас получится закрепить, то придет еще больший успех.
И еще, наверное, даже более важное – сформируйте привычки. Если сформируете привычки много трудиться, меньше нарушать спортивный режим, больше уделять внимания самосовершенствованию, вы получите характер.
А если получите характер, то точно сформируете судьбу. Поэтому работаем, ребята. Никаких головокружений от успехов!
Просто получаете удовольствие от выбранного любимого дела. А если не получается, значит, надо заниматься другим.
«Когда вы чем-то заняты, к вам не прилипает никакая инфекция»
- А могли бы дать совет, как завоевать даму?
- Вам дама должна нравиться. И вы должны быть готовы работать над собой, чтобы в ее глазах у вас был успех. Поэтому все зависит от вас. Никаких секретов нет!
- Зимой многие болеют простудой. Как вы укрепляете иммунитет?
- Работаю. Работа – лучшее лекарство на земле. Когда вы чем-то заняты, к вам не прилипает никакая инфекция.
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