Валерий Сюткин: «Когда вы чем-то заняты, к вам не прилипает никакая инфекция»

В Москве состоялся концерт «Легенды Ретро FM». На сцену вышли музыканты, чьи песни уже стали классикой.

Иностранные исполнители: группы Ottawan, Baccara, Mr. President, а также российские артисты Лариса Долина, Александр Буйнов, Кай Метов подарили зрителям возможность совершить путешествие в прошлое, во времена золотых хитов 70-90-х годов.

А Валерий Сюткин исполнил легендарный шлягер «Черный кот», которому в этом году исполняется 60 лет.

«Песни фестиваля «Легенды Ретро FM» проверены временем и звучат 10, 20, 30 лет. Песне «Черный кот» в 1990 году было 26 лет. А 26 плюс 34 – это 60. 60 лет произведение востребовано, - пояснил Валерий Сюткин в беседе с журналистами в кулуарах мероприятия. - Это, на мой взгляд, и является определением настоящего хита, шлягера. Вспомните ту же песню Yesterday Пола Маккартни».

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«Никаких головокружений от успехов»

- А есть ли, на ваш взгляд, недооцененные исполнители из того поколения?

- Недооцененных много. Но, к сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Либо получается, либо нет.

Но гений – это человек, который знает, что талантлив, но продолжает работать. Я на всякий случай стараюсь делать то же самое.

Может быть, когда-нибудь это будет правильно оценено. Но в любом случае я доволен тем, как складывалась моя судьба. Мне понадобилось лет 10 работы, чтобы я попал в кадр.

А попав в кадр, я попытался закрепить первое впечатление. Чем и занят по сей день!