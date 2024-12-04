Алена Блин рассказала о романе Натана с Ксенией Гато, которая ждала ребенка одновременно с его женой

Недавно стало известно о новых подробностях личной жизни рэпера Натана благодаря откровениям журналистки Алены Блин в шоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов». В ходе программы Алена раскрыла информацию о другой любовнице музыканта — Ксении Гато, которая, как оказалось, ожидала ребенка одновременно с женой Натана. По словам Блин, рэпер якобы настоял на том, чтобы Гато приняла нужные меры, отказавшись от идеи стать матерью, что девушка и сделала.

Ксения Гато, которой сейчас 28 лет, на момент этих событий была моложе — ей исполнилось лишь 21 год. Она известна как модель и танцор, а также снялась в одном из клипов Миши Марвина, он коллега Натана.

Эти новые сведения добавили супруге рэпера дополнительный повод задуматься о разводе.