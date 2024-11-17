Киркоров признался, что не знал, как жить дальше без Пугачевой после развода

Филипп Киркоров продолжает вспоминать свои отношения с бывшей супругой Аллой Пугачевой, несмотря на то, что их развод произошел почти десять лет назад. Их брак длился десять лет, и, по словам Киркорова, расставание с Примадонной далось ему крайне тяжело. В одном из интервью он признался, что после развода испытывал серьезные эмоциональные трудности, вплоть до нервных срывов.

Поддержку в этот сложный период Киркорову оказывали друзья, в частности, поэтесса Карина Филиппова. Именно к ней певец обратился за советом, когда не знал, как двигаться дальше. Карина предложила ему продолжать петь, и даже написала для него стихи.

«Меня бросало-кидало в разные стороны, я был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», - заверил Филипп Киркоров.

Однако сама Пугачева считала, что страдания Киркорова были связаны скорее с потерей статуса, нежели с утратой личных чувств. Она утверждала, что Киркоров переживал не столько из-за потери ее, сколько из-за себя самого.

Развод стал неизбежен, когда Пугачева начала встречаться с молодым юмористом Максимом Галкиным*. Киркоров признал, что эта ситуация была для него неприятной, особенно учитывая, что, по его словам, он чувствовал себя «рогоносцем» последние четыре года их брака.

Интересно, что бывшие супруги решили отпраздновать свой развод. Киркоров устроил торжество в ресторане, куда пригласил и Пугачеву. Вечер прошел весело, с тостами и воспоминаниями о хороших моментах их совместной жизни.

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