Павел Прилучный о семье, отечественных курортах и съемках в сериале «Виноград»: «Если я играю ветреных персонажей, лично со мной это никак не связано»

В Москве проходят съемки сериала Владимира Щеголькова «Виноград», который скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Kion. Лирическая комедия рассказывает об успешном топ-менеджере Егоре Антонове, у которого есть все для счастливой жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Огромную роль в жизни Егора сыграл его тесть, который когда-то помог ему начать карьеру.
На самом деле мужчина недолюбливает зятя, но ради дочери и внука терпит его в семье. Но когда тесть узнает, что Егор изменил его дочери с секретаршей, увольняет его и выгоняет из дома.
Но не все так ужасно. Однажды Егор Антонов (
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках проекта, который проходит в гольф-клубе.
В отличие от своего экранного тестя
«Вообще, достаточно сложно попасть по мячу. Нужно все рассчитать: и силу ветра, и силу удара, и погодные условия. Эта игра засасывает», — говорит актер.
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Павел Прилучный: «Мой секрет успеха — в работе!»
— По сценарию ваш герой не сразу понимает ценность семьи, а что для вас значит семья?
— Для меня семья имеет очень большое значение. Я стараюсь все свободное время проводить с женой и детьми. Если я играю ветреных персонажей, то лично со мной это никак не связано.
— По сюжету сериала вы становитесь владельцем виноградников в Анапе. Отдыхали ли раньше в Анапе? Какое у вас отношение к отечественным курортам: Сочи, Геленджику, другим городам? Где любите бывать?
— В Анапе я был лет пять назад. И, честно говоря, тогда там было грустновато. Но сейчас в инфраструктуру города вкладываются большие средства. Я знаю, что очень круто развился и Геленджик.
Маша Горбань недавно рассказывала, что там замечательная набережная, рестораны, все чисто и красиво, есть куда сходить. Я же предпочитаю Сочи. Это замечательный курорт.
— С детьми туда ездите?
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— В сериале «Виноград» вы играете успешного бизнесмена. А в чем ваш секрет успеха?
— В работе. Я много снимаюсь, редко отказываюсь от предложений, постоянно совершенствуюсь и получаю от всего этого удовольствие!
Сергей Газаров: «Без истерик и паник решаем все вопросы»
Сергей Газаров играет тестя
Сергей Газаров на съемках сериала «Виноград». Фото: онлайн-кинотеатр Kion
«Мой герой построил мощную бизнес-империю. Часто такие люди переносят методы и способы ведения большого бизнеса на выстраивание отношений в семье. Но в семьях, как правило, возникают проблемы, недомпонимания и конфликты, к которым нужен иной подход. И мой персонаж очень переживает за своего ребенка», — говорит актер.
На съемках Газаров осваивает
«Посмотрим, как будет смотреться в кадре. Наше дело — чтобы в кадре получилось», — шутит артист.
По словам Сергея, с Павлом он работает не впервые. Артисты уже снимались в фильме Сергея Бодрова.
«Вообще, у меня очень хорошие впечатления от первого съемочного дня. Подобралась очень профессиональная, слаженная, спокойная группа. Без истерик и паник решают все вопросы. Все очень уважительны друг к другу, в группе есть целостность. Сегодня это уже ценность», — говорит Сергей Газаров.
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