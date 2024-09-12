Павел Прилучный о семье, отечественных курортах и съемках в сериале «Виноград»: «Если я играю ветреных персонажей, лично со мной это никак не связано»

В Москве проходят съемки сериала Владимира Щеголькова «Виноград», который скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Kion. Лирическая комедия рассказывает об успешном топ-менеджере Егоре Антонове, у которого есть все для счастливой жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Огромную роль в жизни Егора сыграл его тесть, который когда-то помог ему начать карьеру.

На самом деле мужчина недолюбливает зятя, но ради дочери и внука терпит его в семье. Но когда тесть узнает, что Егор изменил его дочери с секретаршей, увольняет его и выгоняет из дома.

Но не все так ужасно. Однажды Егор Антонов ( Павел Прилучный) узнает, что владеет убыточными виноградниками в солнечной Анапе. Герой возвращается в родные края, чтобы начать жизнь с чистого листа и разобраться в собственных желаниях.

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках проекта, который проходит в гольф-клубе.

В отличие от своего экранного тестя Павел Прилучный играет в гольф не первый раз. После нескольких тренировок у него понемногу получается освоить эту игру:

«Вообще, достаточно сложно попасть по мячу. Нужно все рассчитать: и силу ветра, и силу удара, и погодные условия. Эта игра засасывает», — говорит актер.

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Павел Прилучный: «Мой секрет успеха — в работе!»

— По сценарию ваш герой не сразу понимает ценность семьи, а что для вас значит семья?

— Для меня семья имеет очень большое значение. Я стараюсь все свободное время проводить с женой и детьми. Если я играю ветреных персонажей, то лично со мной это никак не связано.

— По сюжету сериала вы становитесь владельцем виноградников в Анапе. Отдыхали ли раньше в Анапе? Какое у вас отношение к отечественным курортам: Сочи, Геленджику, другим городам? Где любите бывать?

— В Анапе я был лет пять назад. И, честно говоря, тогда там было грустновато. Но сейчас в инфраструктуру города вкладываются большие средства. Я знаю, что очень круто развился и Геленджик.

Маша Горбань недавно рассказывала, что там замечательная набережная, рестораны, все чисто и красиво, есть куда сходить. Я же предпочитаю Сочи. Это замечательный курорт.

— С детьми туда ездите?

— И с детьми . В этом году день рождения жены отмечали в Сочи. Прекрасно, вкусно, красиво! Где еще в России можно прокатиться на горных лыжах, а потом спуститься и прогуляться на катере по морю. Это же потрясающе!

— В сериале «Виноград» вы играете успешного бизнесмена. А в чем ваш секрет успеха?

— В работе. Я много снимаюсь, редко отказываюсь от предложений, постоянно совершенствуюсь и получаю от всего этого удовольствие!

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