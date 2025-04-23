Любовь Успенская о новом возлюбленном дочери: «Талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен»

В Москве прошло вручение премии «Женщина года» по версии журнала FB. На красную дорожку вышли дамы, добившиеся успехов в разных сферах деятельности. Гостьей премии стала и певица Любовь Успенская, исполнившая свой хит «Полюшко».

«Он должен быть умным»

На красной дорожке певица проговорилась о том, что у ее дочери Татьяны появился кавалер. Это случилось отчасти благодаря корреспонденту Teleprogramma.org, выкрикнувшей:

«Любовь Залмановна, какими качествами должен обладать возлюбленный вашей дочери?»

«Он должен быть умным. Уже такой есть. Умный, талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен», — призналась певица.

Ну а дальше эстафету автора этих строк подхватили и другие журналисты.