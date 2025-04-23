Любовь Успенская о новом возлюбленном дочери: «Талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен»

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

На красной дорожке премии «Женщина года» певица раскрыла секрет, с кем встречается Татьяна, и ответила на вопрос о своей личной жизни.

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В Москве прошло вручение премии «Женщина года» по версии журнала FB. На красную дорожку вышли дамы, добившиеся успехов в разных сферах деятельности. Гостьей премии стала и певица Любовь Успенская, исполнившая свой хит «Полюшко».

«Он должен быть умным»

На красной дорожке певица проговорилась о том, что у ее дочери Татьяны появился кавалер. Это случилось отчасти благодаря корреспонденту Teleprogramma.org, выкрикнувшей:

«Любовь Залмановна, какими качествами должен обладать возлюбленный вашей дочери?»

«Он должен быть умным. Уже такой есть. Умный, талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен», — призналась певица.

Ну а дальше эстафету автора этих строк подхватили и другие журналисты.

Любовь Успенская на премии «Женщина года». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Чтобы меня увидеть, надо это заслужить»

— Не могли бы вы рассказать об этом мужчине подробнее?

— Пока они встречаются. Я пока его не видела. Но чтобы меня увидеть, это надо заслужить.

— Национальность имеет для вас значение?

— Да. Желательно, чтобы еврейская кровь присутствовала.

— Татьяна публикует в Интернете стихи. Как вы оцениваете ее творчество?

— Я считаю, что есть очень достойные.

— А вы бы исполнили песню на ее стихи?

— Ну не знаю. Может быть да.

Любовь Успенская с дочерью. Фото: Global Look Press

«Четыре брака достаточно»

— Когда смотришь на вас, возникает такое чувство, как будто вы только что от косметолога…

— Да вы что, ребят! Я сегодня была в кабинете стоматолога. До косметолога не добралась.

— А у вас есть любимая косметологическая процедура?

— Массаж лица.

— Любовь Залмановна, может быть, есть новости и о вашей личной жизни?

— В личной жизни у меня уже ничего не будет, потому что я обручена со сценой. Четыре брака — это достаточно.

Я хочу посвятить больше времени творчеству, дочери, хочу быть бабушкой.

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