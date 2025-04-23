Любовь Успенская о новом возлюбленном дочери: «Талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен»

В Москве прошло вручение премии «Женщина года» по версии журнала FB. На красную дорожку вышли дамы, добившиеся успехов в разных сферах деятельности. Гостьей премии стала и певица Любовь Успенская, исполнившая свой хит «Полюшко».
«Он должен быть умным»
На красной дорожке певица проговорилась о том, что у ее дочери Татьяны появился кавалер. Это случилось отчасти благодаря корреспонденту Teleprogramma.org, выкрикнувшей:
«Любовь Залмановна, какими качествами должен обладать возлюбленный вашей дочери?»
«Он должен быть умным. Уже такой есть. Умный, талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен», — призналась певица.
Ну а дальше эстафету автора этих строк подхватили и другие журналисты.
Любовь Успенская на премии «Женщина года». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Чтобы меня увидеть, надо это заслужить»
— Не могли бы вы рассказать об этом мужчине подробнее?
— Пока они встречаются. Я пока его не видела. Но чтобы меня увидеть, это надо заслужить.
— Национальность имеет для вас значение?
— Да. Желательно, чтобы еврейская кровь присутствовала.
— Татьяна публикует в Интернете стихи. Как вы оцениваете ее творчество?
— Я считаю, что есть очень достойные.
— А вы бы исполнили песню на ее стихи?
— Ну не знаю. Может быть да.
Любовь Успенская с дочерью. Фото: Global Look Press
«Четыре брака достаточно»
— Когда смотришь на вас, возникает такое чувство, как будто вы только что от косметолога…
— Да вы что, ребят! Я сегодня была в кабинете стоматолога. До косметолога не добралась.
— А у вас есть любимая косметологическая процедура?
— Массаж лица.
— Любовь Залмановна, может быть, есть новости и о вашей личной жизни?
— В личной жизни у меня уже ничего не будет, потому что я обручена со сценой. Четыре брака — это достаточно.
Я хочу посвятить больше времени творчеству, дочери, хочу быть бабушкой.
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