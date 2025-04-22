Дочь Волочковой запретила матери приглашать гостей на ее свадьбу
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: Global Look Press
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова дала понять, что дочь отказалась от идеи устраивать пышную свадьбу в том формате, в котором праздник видела она. Ариадна выставила свои условия, объяснив, чего на самом деле хочет от праздника.
Анастасия Волочкова поделилась свежей информацией о том, как проходит подготовка к свадьбе ее единственной дочери Ариадны. Оказалось, наследница бизнесмена Игоря Вдовина поставила матери условие, попросив ее не приглашать гостей на свадьбу, которую та организовывает в Санкт-Петербурге. Изначально, балерина собиралась с шиком и помпой отметить торжество, но Ариадна высказалась резко против той затеи, которую поддерживала Анастасия Волочкова. Однако балерина все равно намерена сделать праздник особенным, потратив огромные деньги.
«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен», – рассказала Волочкова, отметив, что дочь попросила, чтобы на торжестве присутствовали только родные и друзья, пишет «МК в Питере».
Ариадна с мачехой Еленой Николаевой. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press
Напомним, что первоначальный план был другим. Анастасия Волочкова собиралась потратить порядка 10 млн рублей на торжество в особняке Мясникова. Балерина надеялась, что среди гостей на свадьбе ее дочки Ариадны появится и шоумен Андрей Малахов. Но мечтам бывшей примы-балерины Большого театра не суждено было сбыться. Ее дочка потребовала отменить планы, касающиеся гостей, высказав мнение, что ей достаточно будет видеть на питерском торжестве маму, бабушку и самых близких.
Ранее Анастасия Волочкова негодовала по поводу того, что Игорь Вдовин проигнорировал траты на свадьбу Ариадны в Санкт-Петербурге. Также обидели балерину и слова мачехи ее дочки Елены Николаевой, которая комментируя планы Анастасии Волочковой, заявила, что Ариадна не тот человек, которому нужно что-то кому-то доказывать и устраивать пышные празднества. В ответ балерина подметила, что как мать, ей лучше знать, чего достойна ее дочь.
К слову, помимо свадьбы в Санкт-Петербурге у Ариадны также будет и торжество в Москве, вот только на вторую свадьбу для родственников невесты со стороны отца, Анастасию Волочкову, похоже, не позвали.