Дочь Волочковой запретила матери приглашать гостей на ее свадьбу

Напомним, что первоначальный план был другим. Анастасия Волочкова собиралась потратить порядка 10 млн рублей на торжество в особняке Мясникова. Балерина надеялась, что среди гостей на свадьбе ее дочки Ариадны появится и шоумен Андрей Малахов. Но мечтам бывшей примы-балерины Большого театра не суждено было сбыться. Ее дочка потребовала отменить планы, касающиеся гостей, высказав мнение, что ей достаточно будет видеть на питерском торжестве маму, бабушку и самых близких.

Ранее Анастасия Волочкова негодовала по поводу того, что Игорь Вдовин проигнорировал траты на свадьбу Ариадны в Санкт-Петербурге. Также обидели балерину и слова мачехи ее дочки Елены Николаевой, которая комментируя планы Анастасии Волочковой, заявила, что Ариадна не тот человек, которому нужно что-то кому-то доказывать и устраивать пышные празднества. В ответ балерина подметила, что как мать, ей лучше знать, чего достойна ее дочь.

К слову, помимо свадьбы в Санкт-Петербурге у Ариадны также будет и торжество в Москве, вот только на вторую свадьбу для родственников невесты со стороны отца, Анастасию Волочкову, похоже, не позвали.