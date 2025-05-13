Наследство Нины Гребешковой: квартира в Москве и дача под Звенигородом

Один за другим уходят великие советские актеры. Не стало известной актрисы, жены Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Артистка умерла от острой сердечной недостаточности.
«Нина, я без тебя пропаду»
Обывателю может показаться, что жена легендарного комедиографа была миллионершей. Но это отнюдь не так. В документальном фильме «Я без тебя пропаду» сама Нина Павловна вспоминала, как ей говорили: «Живешь, как у Христа за пазухой». Однако на самом деле, по словам артистки, муж получал большие суммы денег раз в два-три года. Эти средства уходили на крупные покупки: квартиру, машину, дачу.
А в остальное время семейным бюджетом рулила сама Нина Гребешкова. Она взвалила на свои хрупкие плечи все бытовые обязанности. Не только готовила, стирала, убирала, но и делала ремонт, чинила автомобиль и ездила на нем.
Как рассказывала сама артистка, она терпела такое положение дел, но не потому что ей было тяжело, а потому что по-другому относиться к Гайдаю было нельзя. Ну не приспособлен был этот творческий человек к быту.
Однажды Гребешкова устала тащить все на себе и объявила супругу, что уходит от него. Услышав такое заявление, Гайдай в ужасе воскликнул: «Нина, я без тебя пропаду». Больше таких разговоров в семье не заводилось.
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай. Фото: из открытых источников
Какое наследство оставила Нина Гребешкова
В Москве Нина Гребешкова и Леонид Гайдай проживали в доме для артистов на улице Черняховского, недалеко от станции метро «Аэропорт». Этот дом был построен по индивидуальному проекту в 1958 году для работников кино и театра. Существует мнение, что артистов специально селили рядом, чтобы за ними было легче наблюдать КГБ.
Квартиры в таком доме были просторнее, чем стандартные хрущевки. Ныне стоят они около 20 миллионов рублей.
Кроме того, еще в советское время Леониду Гайдаю и его супруге выделили дачный участок в поселке Мосфильм-2 под Звенигородом. После смерти режиссера дом был сожжён, и от него остались только руины.
Друзья Нины Гребешковой на свои средства построили новый скромный дачный домик. Программа «Идеальный ремонт» помогла обустроить его и возвести новую беседку. Сейчас такой участок с домом стоит примерно пять миллионов рублей.
Нина Гребешкова. Фото: Global Look Press
«Надо было внучку поднимать, довести до института»
На даче Нина Гребешкова увлекалась садоводством и ухаживала за домашними кошками. Актриса шутила, что спит сколько хочет, ест что хочет и делает то, что нравится.
А еще артистка признавалась в том, что веселый и легкомысленный человек, что не раз помогало ей в жизни. Гребешкова утверждала, что счастлива, и что ей еще есть ради чего жить.
«Раньше жила для дочки, мужа. Леня ушел, надо было внучку поднимать, довести до института. Внучке уже за 30, и я теперь говорю: «Ну как же, я не могу умереть — мне надо внучку довести до… пенсии!» — говорила Гребешкова.
Дочка Нины Гребешковой и Леонида Гайдая Оксана – экономист по образованию. Внучка Ольга также выбрала эту специальность и работает в банке. Именно они и являются наследницами Нины Павловны.
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