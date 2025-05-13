Наследство Нины Гребешковой: квартира в Москве и дача под Звенигородом

Один за другим уходят великие советские актеры. Не стало известной актрисы, жены Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Артистка умерла от острой сердечной недостаточности.

«Нина, я без тебя пропаду»

Обывателю может показаться, что жена легендарного комедиографа была миллионершей. Но это отнюдь не так. В документальном фильме «Я без тебя пропаду» сама Нина Павловна вспоминала, как ей говорили: «Живешь, как у Христа за пазухой». Однако на самом деле, по словам артистки, муж получал большие суммы денег раз в два-три года. Эти средства уходили на крупные покупки: квартиру, машину, дачу.

А в остальное время семейным бюджетом рулила сама Нина Гребешкова. Она взвалила на свои хрупкие плечи все бытовые обязанности. Не только готовила, стирала, убирала, но и делала ремонт, чинила автомобиль и ездила на нем.

Как рассказывала сама артистка, она терпела такое положение дел, но не потому что ей было тяжело, а потому что по-другому относиться к Гайдаю было нельзя. Ну не приспособлен был этот творческий человек к быту.

Однажды Гребешкова устала тащить все на себе и объявила супругу, что уходит от него. Услышав такое заявление, Гайдай в ужасе воскликнул: «Нина, я без тебя пропаду». Больше таких разговоров в семье не заводилось.