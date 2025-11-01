Жена Романа Попова поблагодарила близких за поддержку

В Москве прошло прощание с актером Романом Поповым. Траурное мероприятие состоялось в ЦКБ номер один. Проститься со звездой сериала пришли его близкие, друзья и поклонники.
Как вела себя вдова Романа Попова на прощании с ним
Юлия Попова на прощании с мужем выглядела совершенно обессиленной. Но старалась держаться. Она без слез принимала слова соболезнования и благодарила всех за поддержку.
Юлия не стала покрывать голову платком и прятать глаза за темными очками. На траурной церемонии она выглядела максимально естественно. В черном пиджаке и серой юбке вдова Романа Попова выглядела очень хрупкой.
"Я принимаю твой выбор, я с ним согласна. У тебя была нелегкая жизнь. Но все твои мечты, все твои планы реализовались. Ты хотел построить дом и построил, хотел сниматься и снимался. Ты остался для меня прекрасным мужем и замечательным человеком. Я бесконечно тебе благодарна за то, что у нас есть", — обратилась Юлия к покойному мужу.
Вдова Романа Попова принимает соболезнования. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Юлия все время прижимала к себе младшую дочку Марту. Шестилетняя малышка льнула то к маме, то к старшей сестренке Лизе, то к брату Федору. Марта появилась на свет, когда Роман Попов уже был болен раком мозга.
Роман Попов и его жена Юлия прожили в браке восемнадцать лет. Они знали друг друга со школы. Их семья была крепкой и дружной. Юлия поддерживала Романа во время болезни. А в последние недели за актером ухаживала его мама, Светлана Эдуардовна.
Жена Романа Попова с дочкой Мартой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Что сказала мама Романа Попова на прощании с ним
Мама Романа Попова Светлана Эдуардовна на прощании с сыном едва держалась на ногах. Но она нашла в себе силы произнести траурную речь. Светлана Эдуардовна сказала, что гордится Романом.
Она призналась, что он очень страдал в последние дни жизни. И потому его душа приняла решение уйти.
Маму Романа Попова на прощании поддерживали двое мужчин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто из звезд пришелся проститься с Романом Поповым
С Романом Поповым, Мухичем из сериала 'Полицейский с Рублевки', пришли проститься его звездные друзья. Цветы к гробу Романа возложили Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Соболезнования близким Попова выразила актриса Любовь Руденко.
На траурной церемонии были замечены Оганес Григорян и Олег Верещагин, актеры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич, продюсер Леонид Дзюник.
Романа Попова не стало 28 октября, ему было сорок лет. Он скончался от последствий рака мозга. Тело Романа Попова будет кремировано, а прах развеян над Черным морем. Так завещал актер.
