Жена Романа Попова поблагодарила близких за поддержку

В Москве прошло прощание с актером Романом Поповым. Траурное мероприятие состоялось в ЦКБ номер один. Проститься со звездой сериала пришли его близкие, друзья и поклонники.

Как вела себя вдова Романа Попова на прощании с ним

Юлия Попова на прощании с мужем выглядела совершенно обессиленной. Но старалась держаться. Она без слез принимала слова соболезнования и благодарила всех за поддержку.

Юлия не стала покрывать голову платком и прятать глаза за темными очками. На траурной церемонии она выглядела максимально естественно. В черном пиджаке и серой юбке вдова Романа Попова выглядела очень хрупкой.