Бурунов рассказал, что Попов был готов сниматься ночью: "Я низко кланяюсь ему за такую силу воли"

Сергей Бурунов, который близко общался с Романом Поповым, не скрывает: тот был человеком несгибаемой силы воли. Очень позитивным и жизнерадостным. Его не стало в 40 — это так рано.

Что случилось с Поповым

Осталась жена Юлия и трое маленьких детей. Их вдове Попова теперь придется поднимать одной. Еще за семь лет до этого Роман столкнулся с раком мозга. Но тогда, после удаления опухоли, врачам удалось добиться ремиссии у актера. Спустя годы, болезнь вернулась. Опухоль стала множественной. Попов ослеп на один глаз, плохо слышал. Но все равно считал, что сможет победить недуг. Увы, чуда не произошло.

За Романом в Йошкар-Оле в последние месяцы ухаживала его мама. В родной город актер уехал на лечение. Жена Юлия хотела продать дом, чтобы оплатить медикаменты и курс химиотерапии. Но деньги им уже не понадобятся. 28 октября Романа Попова не стало.

Что сказал Бурунов о Попове

Сергей считает, что роль Мухича была написала именно для Романа. Хотя тот не был профессиональным актером, но сумел понять суть работы на съемочной площадке, чем заслужил уважение своих коллег. В этом сериале Попов, как считает Сергей, существовал просто блистательно. А потом, когда все узнали о его болезни, то коллеги стали восхищаться невероятной силой воли Романа.

"Когда уже было видно, что ему было плохо. И дежурила скорая на площадке. Врачи что-то ему делали. Он уходил, выходил на дубль, снимался. Я видел, как ему было... (тяжело. — Прим. ред.) И конечно, я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу. Это вот прям подвиг настоящий. Многим бы поучиться этому, такому отношению к делу. Поэтому это, конечно, незабываемо было. И больно, и страшно. И в то же время вызывало восхищение и уважение к этому человеку. Еще смены были ночные. Вот эта вся картина со скорой помощью. И Рома, который, превозмогая боль, исполнял веселый дубль в роли Мухича. Это, конечно, незабываемо", — отметил Бурунов.

Близкая подругу Попова, продюсер Ирина Громова, заверила, что они с коллегами навещали его раз в неделю. И даже приходили к Роману в больницу. Много шутили, рассказывали анекдоты, пели. Все до последнего верили, что актер сумеет победить недуг. Попова госпитализировали с подозрением на прободную язву желудка. Но операция не пошла ему на пользу. Иммунитет актера был слишком ослаблен из-за химиотерапии.