Продюсер Наталья Громова — о Романе Попове: "Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка"

Продюсер Наталья Громова рассказала, какими были последние месяцы жизни актера Романа Попова. Она дружила с ныне покойным артистом. И старалась навещать его во время болезни как можно чаще.

Кто был рядом с Романом Поповым во время болезни

Наталья Громова рассказала, как она вместе с актерами приезжала в гости к Роману Попову. Друзья старались развеселить его, делали с ним зарядку. Роман бодрился.

"Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился. Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше", — поделилась Наталья Громова с kp.ru.

Друзья помогли найти для Романа хорошего врача. Тот взялся за лечение, и оно дало хорошие результаты. Болезнь начала отступать.

Что стало причиной ухода из жизни Романа Попова

Из-за химиотерапии у Романа Попова начались проблемы с кишечником. Его экстренно увезли на скорой в больницу и сделали операцию. Но увы, это не помогло.

В последние дни Роман Попов находился в тяжелом состоянии. Он несколько дней пролежал в коме. И скончался в больнице. Ему было сорок лет.

Онкологический диагноз Роману Попову поставили в 2018 году. У него обнаружили опухоль мозга. Тогда лечение дало хорошие результаты, у Романа наступила ремиссия.

Но летом этого года случился рецидив рака. Роман Попов в телеграм-канале обращался к поклонникам, он рассказывал, что почти ослеп и ему нужны деньги на лечение.

У Романа Попова остались жена и трое детей.