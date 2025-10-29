Почему жена Романа Попова выставила на продажу 300-метровый таунхаус — нуждалась в деньгах?

Вдова ныне покойного актера из сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова хотела продать их роскошный 300-метровый таунхаус для того, чтобы потратить все вырученные деньги от недвижимости на лечение мужа. Во вторник, 28 октября, стало известно, что актера не стало. Он не смог справиться с болезнью. Ему было всего 40 лет.

Что говорила о болезни Попова его жена

Супруга звезды сериала "Полицейский с Рублевки" часто делилась новостями о состоянии Попова. Она хотела привлечь внимание к их семейной ситуации. Сделать так, чтобы неравнодушные люди оказали Роману помощь. Это сделали коллеги артиста — ведь семья Попова нуждалась в сборе средств на лечение. Нужную сумму для него собрали Александр Петров и Сергей Бурунов.

"Опухоль называется так же — астрацитома, но теперь она множественная. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше. Расположение не очень удачное, опухоль давит на глазной нерв", — делилась Юлия в шоу 'Звезды сошлись' на НТВ.

Почему жена Попова продавала их дом

Чтобы оплатить дорогостоящее лечение мужа, Юлии пришлось выставить на продажу их трехэтажный особняк площадью 300 кв. метров. Его супруги построили в коттеджном поселке в Красногорске. Изначально пара хотела выручить около 54 млн рублей, но теперь цена на дом снижена на 2 млн рублей. И объявление все еще актуально.

В таунхаусе пять спален, есть просторная гостиная, четыре ванные, терраса, отдельная гардеробная, гараж и большой балкон. Полученные за дом деньги Юлия хотела потратить на лечение мужа. Но спасти его она не успела. Роман умер в больнице. Прощание с ним может состояться 1 или 2 ноября. Семья пока не уточнила дату похорон.

Ранее мы писали, что продюсер Наталья Громова, которая близко дружила с Поповым, часто навещала его семью. Она рассказала, какими были последние дни актера. До того как Романа госпитализировали, он лежал дома. За ним ухаживала его мама. Краткие визиты друзей шли Попову на пользу. Ему всегда становилось легче. Он был рад повидаться с коллегами.

Из-за химиотерапии у Попова возникли проблемы с кишечником. Его доставили в больницу на операцию, но она не помогла. Состояние звезды сериала "Полицейский с Рублевки" в последние дни было тяжелым. Врачам не удалось его спасти.