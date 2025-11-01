Мама Романа Попова: "Его душа сама приняла решение уйти"

В Москве прощаются с актером Романом Поповым. Мама актера первой сказала траурную речь в память о своем покойном сыне. Светлана Эдуардовна держалась очень мужественно.
Что сказала мама Романа Попова на церемонии прощания
Мама Романа Попова еле держалась на ногах. Она опиралась на двух крепких мужчин. Светлана Эдуардовна не давала волю эмоциям, она не стала плакать на людях. Зато сказала очень важные слова о своем покойном сыне.
"Мой сын был светлым человеком, но я даже не знала, какое большое количество людей он осветил своим светом. Как много сердец он захватил, как много людей сейчас благодарны ему и за его работу, за то, что он был таким искренним и добрым. Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной. Будет моим ангелом-хранителем", — сказала Светлана Эдуардовна.
Мама Романа Попова опиралась на мужчин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто пришел проститься с Романом Поповым
Проститься с Романом Поповым в ЦКБ № 1 пришли его семья, близкие, друзья и коллеги-артисты. Среди них шоумены Оганес Григорян и Олег Верещагин, актеры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич и представители землячества Марий Эл в Москве. В этой республике прошло детство актера, а после он активно участвовал в ее культурной жизни.
Тело Романа Попова будет кремировано. Он завещал, чтобы его прах развеяли над Черным морем.
Гроб с телом Романа Попова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто был рядом с Романом Поповым во время болезни
Онкологическое заболевание у Мухича из сериала 'Полицейский с Рублевки' было обнаружено в 2018 году. Роман Попов прошел курс лечения, деньги ему тогда собирали резиденты Comedy Club. Болезнь отступила, но только на время.
Через семь лет рак вновь дал о себе знать. Рецидив случился летом этого года, в июне состояние Романа Попова начало ухудшаться. А уже в августе он сообщил, что частично потерял зрение и не может самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Роман попросил поклонников о помощи, в телеграм-канале он объявил, что ему нужны деньги на лечение.
Во время болезни рядом с Романом была его семья, любимая жена Юлия и трое детей. В последние недели жизни Роман лежал дома, за ним ухаживала мама.
