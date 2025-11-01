Мама Романа Попова: "Его душа сама приняла решение уйти"

В Москве прощаются с актером Романом Поповым. Мама актера первой сказала траурную речь в память о своем покойном сыне. Светлана Эдуардовна держалась очень мужественно.

Что сказала мама Романа Попова на церемонии прощания

Мама Романа Попова еле держалась на ногах. Она опиралась на двух крепких мужчин. Светлана Эдуардовна не давала волю эмоциям, она не стала плакать на людях. Зато сказала очень важные слова о своем покойном сыне.