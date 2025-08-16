"Заметили у могилы": Михаил Ефремов тайно посетил Новодевичье кладбище — что он там делал

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии наведался на могилу отца, Олега Ефремова. Сделал он это тайно. Но его все равно заметили поклонники.

Михаил Ефремов пришел на Новодевичье кладбище

Не так давно Ефремов был замечен на могиле своего отца, народного артиста СССР Олега Ефремова. Он принес отцу букет свежих роз. Михаил Олегович хотел, чтобы посещение было тайным. Но его узнали.

"На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить", — рассказал kp.ru экскурсовод Виктор.

Знаменитый артист и режиссер Олег Ефремов скончался в мае 2000 года. Ему было 72 года. Он оставил богатое наследие в виде своих гениальных ролей в кино и театре.