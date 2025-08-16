"Заметили у могилы": Михаил Ефремов тайно посетил Новодевичье кладбище — что он там делал

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии наведался на могилу отца, Олега Ефремова. Сделал он это тайно. Но его все равно заметили поклонники.
Михаил Ефремов пришел на Новодевичье кладбище
Не так давно Ефремов был замечен на могиле своего отца, народного артиста СССР Олега Ефремова. Он принес отцу букет свежих роз. Михаил Олегович хотел, чтобы посещение было тайным. Но его узнали.
"На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить", — рассказал kp.ru экскурсовод Виктор.
Знаменитый артист и режиссер Олег Ефремов скончался в мае 2000 года. Ему было 72 года. Он оставил богатое наследие в виде своих гениальных ролей в кино и театре.
Могила Олега Ефремова на Новодевичьем кладбище. Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Как живет Ефремов после освобождения
В апреле этого года Михаил Ефремов освободился по УДО из колонии. В местах лишения свободы он провел несколько лет из-за ДТП со смертельным исходом. После отбывания наказания он решил встать на верный путь.
Михаил Ефремов не употребляет алкоголь. В ближайшее время он надеется вернуться к работе. А пока Ефремов совершает добрые дела.
Недавно он подарил квартиру семье, с которой ранее судился из-за наследства. Поговаривают, что вскоре Ефремову предстоит пережить развод с женой. София Кругликова устала терпеть измены мужа.
Еще до уголовного преследования из-за аварии Ефремов закрутил роман с актрисой Дарьей Белоусовой. Она даже навещала его в колонии. По некоторым данным, их отношения продолжаются и сейчас. Ефремов уже съехал от жены.
Читайте также:
Добавить комментарий