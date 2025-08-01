Ефремов подарил квартиру семье, с которой судился за наследство

Актер Михаил Ефремов сделал широкий жест по отношению к семье, которая ухаживала за его дядей. Ефремов положил конец многолетней войне за наследство родственника.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Михаил Ефремов после освобождения из колонии передал в дар квартиру семье Громовых. Именно они много лет ухаживали за больным и престарелым родственником артиста. А после его смерти Ефремов боролся с ними за право на собственность. Он считал себя наследником дядюшки. Актер хотел выселить Громовых из квартиры, продать ее и забрать себе половину стоимости. А это порядка 15 миллионов рублей.

Но теперь конфликту положен конец. Побывав в местах заключения за ДТП со смертельным исходом, Ефремов пересмотрел свое отношение к жизни, собственности и деньгам. И проявил милосердие. Он не только подарил квартиру Громовым. Ефремов оплатил все расходы — госпошлину, услуги нотариуса.

Не исключено, что от недвижимости он мог избавиться и на фоне приближающегося развода с женой, Софьей Кругликовой. В последнее время появилась информация о расставании супругов.

Софья якобы устала от выходок мужа и его измен. Появились подтверждения того, что на свидания к Ефремову в колонию приезжала молодая актриса Дарья Белоусова. Известно также, что актер некоторое время назад съехал от жены. Он поселился на подмосковной даче.