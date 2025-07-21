Михаил Ефремов и Софья Кругликова расстались после 23 лет брака

Еще одна известная пара готова официально расторгнуть брак. Стало известно, что Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова расстались. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Инициатором разрыва стала Софья Кругликова. Она устала терпеть выходки мужа, его скандалы и постоянные конфликты в семье. А не так давно достоянием общественности стал факт измены 61-летнего Ефремова жене.

На свидание к нему в колонию приезжала 41-летняя аткриса Дарья Белоусова. Их рандеву продлилось целых три дня. По некоторым данным, актер встречался с ней и до тюрьмы, на съемной квартире.

Заявление на официальное расторжение брака Ефремов и Кругликова пока не подали. Но это дело времени.

"Возможно, сам 'бюрократический факт развода' пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ", — рассказал анонимный источник из окружения звездной семьи.

Брак Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой продлился 23 года. Пара поженилась в 2002 году. У Михаила и Софьи трое детей. В 2004-ом у родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

Весной этого года Михаил Ефремов освободился из колонии и вернулся к семье. Софья преданно ждала мужа. А после — бдительно следила за тем, чтобы благоверному не докучали журналисты.

Она первой выходила из дома, осматривала территорию. И только потом на улице появлялся Михаил Ефремов.