Михаил Ефремов съехал от жены

В семье актера Михаила Ефремова и его жены Софьи Кругликовой полный разлад.
Супруги готовятся к разводу. Соседи Ефремова по московской квартире рассказали, что уже давно не видели артиста. Он не появлялся ни на улице, ни в магазине по соседству с домом. По их словам, актер обитает на даче. Зато его супругу все видят довольно часто.
Михаил Ефремов мог переехать и к своей любовнице, 41-летней актрисе Дарье Белоусовой. Та купила квартиру в Новой Москве, пока Ефремов находился за решеткой. Так что, артисту есть куда податься.
Дарья Белоусова. Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
Дарью Белоусову называют разлучницей. Говорят, именно отношения с ней стали причиной разлада Ефремова с женой. Роман с Белоусовой актер закрутил еще до того самого ДТП со смертельным исходом, из-за которого Ефремов попал в колонию.
Софья Кругликова измену Ефремову простила. Она поддерживала его во время судебных разбирательств и ждала из колонии. Но актер встречаться с Белоусовой продолжал. И даже было подтверждено, что Дарья приезжала к нему на свиданию в колонию. Мириться с демаршами мужа Кругликова не намерена. Говорят, что именно стала инициатором расставания с Ефремовым. Сама Софья сообщения о разводе с актером комментировать отказывается.
Ее брак с Ефремовым длится уже двадцать три года. Кругликова родила актеру троих детей.
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