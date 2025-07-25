Михаил Ефремов съехал от жены

В семье актера Михаила Ефремова и его жены Софьи Кругликовой полный разлад. Starhit сообщает, что пара не живет вместе. Михаил Ефремов съехал из квартиры в центре Москвы и поселился на даче в Подмосковье. Софья Кругликова осталась в городе.

Супруги готовятся к разводу. Соседи Ефремова по московской квартире рассказали, что уже давно не видели артиста. Он не появлялся ни на улице, ни в магазине по соседству с домом. По их словам, актер обитает на даче. Зато его супругу все видят довольно часто.

Михаил Ефремов мог переехать и к своей любовнице, 41-летней актрисе Дарье Белоусовой. Та купила квартиру в Новой Москве, пока Ефремов находился за решеткой. Так что, артисту есть куда податься.