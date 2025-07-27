Поргина переживает из-за ситуации в семье Ефремова: "Может, Софья не приезжала к нему?"

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org высказалась о разводе Михаила Ефремова. Вдова Николая Караченцова очень переживает из-за ситуации в семье Ефремова.

Она рассказала, что с Михаилом Ефремовым не общалась уже давно. А вот его сестру Анастасию не так давно видела. Та предпочла не распространяться о том, что происходит в семье Ефремова и его жены Софьи Круглиговой. А возможно, пара скрывает реальное положение даже от близких родственников.

Людмила Поргина сожалеет о том, что Ефремов и Кругликова решили расстаться.