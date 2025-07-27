Поргина переживает из-за ситуации в семье Ефремова: "Может, Софья не приезжала к нему?"

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org высказалась о разводе Михаила Ефремова. Вдова Николая Караченцова очень переживает из-за ситуации в семье Ефремова.
Она рассказала, что с Михаилом Ефремовым не общалась уже давно. А вот его сестру Анастасию не так давно видела. Та предпочла не распространяться о том, что происходит в семье Ефремова и его жены Софьи Круглиговой. А возможно, пара скрывает реальное положение даже от близких родственников.
Людмила Поргина сожалеет о том, что Ефремов и Кругликова решили расстаться.
"Это очень грустно. Там же много детей. Ну что же делать. Может, Софья не приезжала к нему? Это далеко очень. Не хотела бросать детей. Вообще все очень странно", — высказалась Людмила Поргина в беседе Teleprogramma.org.
Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Генриетта Перьян/Global Look Press
Сообщения о расставании Ефремова и Кругликовой появились в начале этой недели. К этому дню известно, что пара разъехалась по разным домам. Михаил Олегович поселился в загородном доме, а его супруга осталась в просторной квартире в центре Москвы.
Причиной разрыва стали отношения Ефремова на стороне. Актера связывает долгий роман с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. По некоторым данным, она купила квартиру в Новой Москве, ожидая Ефремова из колонии.
Есть подтвержденная информация, что Белоусова навещала Ефремова на зоне. Их свидание продлилось целых три дня.
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