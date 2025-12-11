"За деньги да": Долина исполнила хит Инстасамки в новогоднем фильме ТНТ — вырезали или нет?

Лариса Долина снялась в новогоднем фильме ТНТ 'Невероятные приключения Шурика'. Песня, которую исполнила певица, звучит из ее уст вполне провокативно. Долина перепела хит Инстасамки 'За деньги да'. Но оставили ли Ларису Александровну в картине?

Вырезали или нет Долину?

Лариса Долина в новогоднюю ночь на ТНТ все-таки появится. Вырезать звезду из картины, как это сделали некоторое время назад с Филиппом Киркоровым и Анной Асти, не стали. Лариса Александровна в фильме 'Невероятные приключения Шурика' сыграла строгую бухгалтершу.

Певица решилась на отчаянный эксперимент. Она исполнила хит Инстасамки 'За деньги да'. ТНТ сопроводил номер Ларисы Долиной дисклеймером 'клип создан под воздействием мошенников'. Иронично!

Что случилось с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина под занавес этого года угодила в жуткий скандал. Она продала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. А после этого заявила в суде, что все делала под воздействием мошенников.

Сделка купли-продажи был признана недействительной. Долиной вернули и квартиру, и миллионы. А Полина Лурье осталась ни с чем. История спровоцировала так называемый 'эффект Долиной'. Суды завалили иски от продавцов квартир, заявлявших, что они действовали под давлением аферистов.

Лариса Долина подверглась жуткой травле в Сети. Певица в эфире Первого канала со слезами рассказывала, что ее жизнь из-за мошенником превратилась в кошмар. Звезда пообещала вернуть деньги Лурье, но сделала оговорку: нужной суммы у нее пока нет.

Певец Данко в беседе с Teleprogramma.org выдвинул свою версию случившегося. По его мнению, история Долиной — самый настоящий спектакль. А стоят за ним застройщики, которые из-за ситуации в стране не могут реализовать квартиры.

А вы будете смотреть фильм с участием Долиной на ТНТ? Ответьте в комментариях.