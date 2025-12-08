Ольга Зарубина — о главном хите Ларисы Долиной: "Погода в доме" была написана для меня"

Певица Ольга Зарубина сделала неожиданное признание о главном хите Ларисы Долиной. Оказалось, песня 'Погода в доме' предназначалась изначально для нее. Почему же Зарубина не стала исполнять ее?

Зарубина о главном хите Долиной

Певица Ольга Зарубина рассказала, что композитор и автор песни 'Погода в доме' Руслан Горобец, признавался ей, что писал этот хит для нее. Но певица в тот момент уехала из России. И тогда композицию было решено передать Ларисе Долиной. И она стала главным хитом вокалистки.

"Песни, которые предназначались мне, были отданы другим артистам. Мне сам Руслан об этом говорил, когда я вернулась. Рассказывал, что в студии даже учил Долину петь моими интонациями", — поделилась Ольга Зарубина с MK.RU .

Ранее Ольга Зарубина исполняла песню Руслана Горобца 'Разгуляй'. По словам певицы, ему так понравилось, что он решил написать для Зарубиной целый альбом. Так что, если бы Зарубина не перебралась в США, могла бы сегодня быть очень популярной певицей в России.

Что случилось с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в эпицентре скандала, связанного с продажей и последующим возвращением ей квартиры в Хамовниках. Покупательница жилья осталась ни с чем. В шоу Первого канала 'Пусть говорят' Лариса Долина пообещала вернуть Полине Лурье, купившей у нее квартиру, деньги.

Правда, сроки певица не обозначила, заявив, что пока нужной суммы у нее нет. Уже после заявлений Долиной всплыла информация о том, что в суде звезда обвинила Полину Лурье в беспечности. Оказывается, та должна была проверить, в каком состоянии находится Долина, а уже потом заключать с ней сделку купли-продажи.

А вы как считаете, Ольга Зарубина лучше исполнила бы песню 'Погода в доме', чем Лариса Долина? Ответьте в комментариях.