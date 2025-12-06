Долина со слезами пообещала вернуть миллионы Лурье: "У меня сейчас этих денег нет. Но я сделаю все возможное"

Певица Лариса Долина пришла в студию 'Пусть говорят' в крайне обеспокоенном состоянии. Она несколько раз плакала и назвала покупательницу своей квартиры Полину Лурье пострадавшей. Артистка пообещала вернуть деньги за купленную у нее квартиру и впервые подробно рассказала, как попалась на удочку мошенников.

"В мой дом пришла беда. Большая беда"

Все началось в начале апреля 2024 года. По словам Ларисы Долиной, ей неожиданно позвонили якобы из института, где она работает. Звонок был сгенерирован искусственным интеллектом.

"Мне позвонили и сказали, что сейчас соединят со службой безопасности института из-за серьезных материальных проблем. Меня соединили с начальником службы, а тот соединил с 'начальником ФСБ Князевым'. Так я узнала, что с моих счетов отправляются кредиты", — рассказала певица.

После этого телефонный спектакль только набирал обороты. 'Начальник ФСБ' прислал певице фотографию, где со счета якобы списывалось больше 100 млн рублей. Потом он пообещал соединить Долину с 'сотрудником Росфинансмониторинга' по фамилии Лукин.

По словам артистки, именно Лукин настоял, что нужно срочно спасать деньги. Он велел немедленно ехать в банк и перевести все средства на 'безопасные счета'. С этого момента жизнь Долиной превратилась в нервный триллер.

Угрозы дочери и страх потерять квартиру

Самое страшное для Ларисы Долиной началось, когда в ход пошли угрозы и давление на личное. Переводы, по указке мошенников, должны были сохраняться в тайне даже от дочери. Аферисты запугали артистку уголовной статьей и возможными последствиями.

"Он сказал, что на мою квартиру покушаются. И прислал мне видео, где задерживает преступника, который якобы оформил кредит на 100 млн. Но он сказал, что сделку остановить не удалось, поэтому квартиру я потеряю, если срочно не продам ее", — заявила она.

Далее 'сотрудник Росфинансмониторинга' Лукин связал Долину с риелторской компанией. Квартиру в престижном доме приезжали смотреть несколько человек. Условия Лукина были жесткими и точными.

"Лукин потребовал предложить цену 112 млн, так ее точно купят. Поэтому я предложила такую стоимость Полине Лурье. Настоящая рыночная стоимость квартиры 200 млн", — говорит Долина.

Почему она не обратилась к юристам и не посоветовалась хотя бы с близкими? По словам артистки, на это просто не было времени. Ее торопили, пугали и держали под постоянным контролем.

Как Долина объясняла срочную продажу Полине Лурье

Когда Полина Лурье приехала смотреть элитное жилье, она, естественно, поинтересовалась, почему знаменитая артистка так быстро и заметно ниже рынка продает роскошную квартиру. Певица сказала покупательнице, что в квартире ей уже тесно. Так ей посоветовали сделать мошенники. Все это время Лукин контролировал ситуацию и не спускал с нее глаз — пусть и виртуально.

По словам артистки, ощущение слежки и давления было тотальным. Она боялась за деньги, за квартиру и за дочь, поэтому продолжала выполнять все указания.

Наличные в ячейке и загадочная Анжела Цирюльникова

На этом история не закончилась. Требования аферистов становились все более странными и опасными. Долина по требованию аферистов сняла наличные, положила в ячейку и потом отдала мошеннице Анжеле Цирюльниковой. Коллеги, директор и дочь Долиной замечали, что с ней что-то не так, но певица отмахивалась от этих вопросов.

Мошенники покушались и на загородный дом артистки, но риелторы по разным причинам не хотели заключать сделку. Этот этап, по словам певицы, как будто застопорился сам по себе, но ей к тому моменту уже было не до облегчения. Ситуация с квартирой в городе вышла из-под контроля.

Обещание Долиной

В студии 'Пусть говорят' Лариса Долина признала, что теперь для нее важнее всего не деньги, а репутация. Она переживает за свое имя и за то, как ее оценивает публика. Долина рассказала, что в этой ситуации ей главное сохранить честь и достоинство.

Со слезами на глазах Лариса Александровна сделала то, чего от нее уже давно требовали люди. Она пообещала вернуть деньги Полине Лурье. Правда, певица призналась, что не располагает нужной суммой.

"Я заявляю на всю страну, что верну деньги Полине Лурье. Она не виновата в том, что меня обманули мошенники. Это будет тяжело, потому что у меня сейчас этих денег нет. Но я сделаю все возможное", — сказала Долина.

Лариса Долина призналась, что особенно тяжело переживает волну обвинений и хейта в свой адрес. Ведь она всегда жила честно. Пела для своих поклонников, старалась радовать их, как могла.

"Я честно зарабатываю, честно стараюсь для своей страны, воспитываю новое поколение певцов. За что меня так огульно судить, не зная правды?" — спросила Долина.

Она добавила, что не обижается на хейтеров. И искренне желает всем никогда не столкнуться с тем, с чем столкнулась она.

Незадолго до того, как Лариса Долина появилась в эфире 'Пусть говорят', стало известно, что певица предлагала сделку Полине Лурье. Она предлагала возвращать ей деньги частями, в течении нескольких лет и без учета инфляции. Лурье от сделки со звездой отказалась.

На фоне скандала с квартирой и мошенниками Ларису Долину начали отменять. На Первом канале не выйдет в эфир десятый сезон шоу 'Три аккорда', поскольку в нем участвовала Долина. На днях стало известно, что певица лишилась государственного гранта в 76,6 млн рублей.

Зато звезду поддержали жители Петропавловска-Камчатского. Долина дала концерт в этом городе. Она со слезами поблагодарила всех, кто пришел на встречу с ней.

А вы верите в то, что Долина вернет деньги Лурье? Ответьте в комментариях.