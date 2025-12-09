Алена Кравец — о слезах Ларисы Долиной: "Она уже на восьмом десятке, колоссальный удар"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась в поддержку Ларисы Долиной. Она дала характеристику звезде. И заверила, что та сдержит обещание, данное Полине Лурье.
Что сказала Кравец о Долиной
Алена Кравец призналась, что сочувствует Ларисе Долиной, которая в своем довольно зрелом возрасте оказалась в столь непростой ситуации. Знаменитость теперь вынуждена держать удар на глазах у всей страны. Кравец дала понять, что возмущена травлей известной певицы.
"Я Ларисе Александровне по-человечески очень сочувствую. В такой ситуации может каждый оказаться. А она уже на восьмом десятке, колоссальный удар для человека. Поэтому слезам верю.
Верю и тому, что денег нет. Она все накопления отдала мошенникам. А 112 миллионов даже для артистов большая сумма. Ее нельзя быстро заработать и в долг взять.
Но я верю, что Долина все отдаст, для нее это очень важно. Она проявит порядочность. А каждый из нас перед тем, как осуждать, пусть поставит себя на ее место и решит, как бы поступил и отстаивал бы свои интересы", — сказала Алена Кравец.
Алена Кравец. Фото: Global Look Press
Кто еще поддержал Долину
В поддержку Ларисы Долиной в беседе с Teleprogramma.org высказался и продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что певица не лукавит, когда рассказывает, как ее 'обрабатывали' мошенники. Продюсер не понимает требований некоторых граждан о том, что Долина должна отдать Лурье квартиру, раз денег у нее нет.
По мнению Пригожина, Долина имеет право не хотеть расставаться со своим жилищем. Оно может быть дорого ей. Не исключено, что с квартирой в Хамовниках у Ларисы Долиной многое связано.
Только что появились новые данные громкого дела Долиной. Выяснилось, что певица, продавая квартиру, думала, что участвует в операции по поимке опасных преступников.
А вы как считаете, Долина достойна жалости и сочувствия или только осуждения? Ответьте в комментариях.
