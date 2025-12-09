Алена Кравец — о слезах Ларисы Долиной: "Она уже на восьмом десятке, колоссальный удар"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась в поддержку Ларисы Долиной. Она дала характеристику звезде. И заверила, что та сдержит обещание, данное Полине Лурье.

Что сказала Кравец о Долиной

Алена Кравец призналась, что сочувствует Ларисе Долиной, которая в своем довольно зрелом возрасте оказалась в столь непростой ситуации. Знаменитость теперь вынуждена держать удар на глазах у всей страны. Кравец дала понять, что возмущена травлей известной певицы.