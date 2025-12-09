Данко выдвинул свою версию дела Долиной: "Это спектакль. Человек из всех 'утюгов' не вылезал"

Александр Фадеев, известный как певец Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказал свою точку зрения на историю Ларисы Долиной. Артист дал понять, что не верит в правдивость происходящего. По мнению Данко, скандал с Долиной могли искусственно создать застройщики.

Версия Данко

Данко следит за ситуацией, которая создается вокруг певицы Ларисы Долиной. Он считает, что громкое дело вполне может быть заказным. И даже назвал тех, кто может стоять за этой историей.

"Я предполагаю, что это схема достаточно глобального уровня, для того чтобы решить проблемы какого-то крупного застройщика. Он сейчас несет жуткие убытки, потому что из-за инфляции покупательная способность снижена и квартиры в новостройках никто не берет. Решили 'закошмарить' население, которое и так всего боится, чтобы люди не покупали дешевую 'вторичку', что могут обмануть. Нашли 'дыры' в законодательстве, которые сейчас выявлены", — поделился своим мнением Данко.

Певец сделал акцент на том, что это всего лишь версия. Он отметил, что не претендует на истину. А просто старается размышлять логически.