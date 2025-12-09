Данко выдвинул свою версию дела Долиной: "Это спектакль. Человек из всех 'утюгов' не вылезал"

Александр Фадеев, известный как певец Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказал свою точку зрения на историю Ларисы Долиной. Артист дал понять, что не верит в правдивость происходящего. По мнению Данко, скандал с Долиной могли искусственно создать застройщики.
Версия Данко
Данко следит за ситуацией, которая создается вокруг певицы Ларисы Долиной. Он считает, что громкое дело вполне может быть заказным. И даже назвал тех, кто может стоять за этой историей.
"Я предполагаю, что это схема достаточно глобального уровня, для того чтобы решить проблемы какого-то крупного застройщика. Он сейчас несет жуткие убытки, потому что из-за инфляции покупательная способность снижена и квартиры в новостройках никто не берет. Решили 'закошмарить' население, которое и так всего боится, чтобы люди не покупали дешевую 'вторичку', что могут обмануть. Нашли 'дыры' в законодательстве, которые сейчас выявлены", — поделился своим мнением Данко.
Певец сделал акцент на том, что это всего лишь версия. Он отметил, что не претендует на истину. А просто старается размышлять логически.
"Всегда есть логика: если что-то происходит, значит, это кому-то надо. Идет, как мне кажется, закрытие проблем застройщиков. Папа Ларисы Долиной был строителем. Вполне возможно, остались какие-то старые связи. Мне со стороны видится именно так", — добавил Данко.
Певец Данко. Фото: Global Look Press
"Веселимся дальше"
Певец Данко предположил, как могли договориться с Ларисой Долиной. По его словам, певица получит от этого скандала неплохие дивиденды. Народ будет ломиться на концерты Долиной, а ее гонорары взлетят до небес.
"Я не верю в сказки, слезы. Все это спектакль. Человек из всех 'утюгов' не вылезал. Какие могли быть договоренности? Давайте мы это все провернем, а вы потом поплачете, извинитесь. Вас народ простит, он добрый. Вам мегапиар месяц из всех 'утюгов'. У вас концерт потом будет стоить миллион. Что я могу сказать? Веселимся дальше. Все уши развесили, красавчики", — заключил Данко.
После того как история Ларисы Долиной с продажей и последующим возвращением певице квартиры была предана огласке, начался жуткий хейт. Звезду потребовали отменить на ТВ. Люди отказывались ходить на концерты Долиной и сдавали уже купленные билеты.
Но директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что Долина продолжает работать. При этом он признал, что 70-летней Ларисе Александровне сейчас все придется начинать чуть ли не с нуля.
На днях Долина исповедалась на ТВ. Она стала героиней шоу Первого канала 'Пусть говорят'. Во время него певица рассказала, что долгое время находилась под прессингом аферистов и пережила такой жуткий стресс, что не понимала, как ей дальше жить.
