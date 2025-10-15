Вышла в свет без мужчины: Полина Диброва привела младших сыновей в кино

Бывшая жена Дмитрия Диброва, Полина, появилась на премьере фильма. Это был ее первый выход в свет после развода с мужем. Кто составил компанию экс-супруге известного телеведущего?

С кем Полина Диброва вышла в свет?

Полину Диброву сопровождали два юных красавчика. Это ее идеальные мужчины, которых Полина родила сама. Диброва привела младших сыновей Федю и Илью на премьеру фильма 'Финник-2'.

И Полина, и ее наследники от брака с Дмитрием Дибровым были в прекрасном настроении. Единственное, что не радовало многодетную маму в тот вечер, это погода. Полина пожаловалась, что очень холодно.

"Осеннее настроение. Так резко похолодало на улице. Замечательно, что есть новые фильмы, на которые можно сходить с детьми", — цитирует Диброву MK.RU .

Не исключено, что Полина Диброва еще не адаптировалась к погоде в Москве. Ведь она только недавно вернулась из Италии. В этой стране она загорала, много гуляла и просто радовалась жизни.

Что сейчас происходит в жизни Полины Дибровой

Полина Диброва в сентябре официально развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым. Пара рассталась мирно, без материальных споров. Троих сыновей Дибровы договорились воспитывать вместе.

От мужа Полина ушла к своему возлюбленному, миллиардеру Роману Товстику. Правда, появляться вместе с ним на публике Полина не спешит. Роману пока не до этого.

Товстик продолжает сражаться с бывшей женой за шестерых детей. Состоялось очередное заседание, где решался вопрос о месте проживания наследников Романа Товстика и его экс-супруги. Елена Товстик не верит, что Полина искренне любит Романа. По ее словам, Диброву интересуют только деньги.

