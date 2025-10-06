Товстик — про Диброву: "Она чисто про деньги"

Елена Товстик не верит в то, что союз ее бывшего мужа с Полиной Дибровой будет долгоиграющим. Она уверена, что миллиардер поймет, какую ошибку он совершит. И обязательно бросит жену шоумена Дмитрия Диброва.

Товстик о корысти Дибровой

Бывшая жена Романа Товстика уверена, что Полина преследует исключительно свои корыстные цели. К примеру, ей совершенно все равно, как будет чувствовать себя ее партнер. Главное — материальная составляющая.

"Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на все готовое к одному, ко второму пришла на все готовое. Я пришла в нищету, вкладывала в своего мужа свою энергию, была его опорой", — приводит Starhit слова Елены.

Товстик о будущем Дибровой

Бывшая жена миллиардера надеется, что Полина останется одна. Елена уверена, что бизнесмен поймет, кого он потерял. Диброва, как считает экс-супруга Товстика, умеет только просить и требовать. Ждать от нее какой-то поддержки не приходится.

Не понравилось Елене и то, что Диброва якобы поставила ее мужу условие, потребовав развод на пять дней. И миллиардер выполнил просьбу любовницы, объявив о расставании с женой. Хотя они были вместе 22 года. Это стало для Елены большим испытанием. Она никак не ожидала, что муж с ней так поступит. В это же время, Полина уверена, что у них с Товстиком все получится. Она даже планирует еще раз стать мамой.

А как вы считаете, чем Товстик привлек жену Диброва? Пишите в комментариях.