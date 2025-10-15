Роман Товстик продолжает сражаться с бывшей женой за детей

Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая жена Елена продолжают воевать за детей. У пары их шестеро. Состоялось очередное судебное заседание. О чем смогли договориться экс-супруги?

Что делят Роман Товстик и его бывшая жена?

Роман Товстик и его бывшая жена Елена не могут договориться о месте проживания детей. Товстик в суде требует, чтобы старшие дети жили с ним, а младшие — с Еленой. Елена хочет, чтобы все дети жили с ней, а бывший муж — содержал.

"Она хочет, чтобы на период разбирательства ей также выплачивались алименты, чтобы она была уверена в завтрашнем дне", — цитирует телеграм-канал Super адвоката Романа Товстика Филиппа Рябченко.

По словам адвоката, Елена требует явно завышенную сумму на содержание детей. Суд запросил информацию, сколько бывшая жена Товстика на самом деле тратит на наследников. Рябченко выразил уверенность, что бывшие муж и жена в итоге сумеют договориться.

"Они общаются, обсуждают условия, вопросы, связанные с детьми. Такого острого конфликта, какой наблюдался ранее, там нет", — заверил адвокат.

Чем известен Роман Товстик

Бизнесмен Роман Товстик прославился после романа с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной Дибровой. Товстики и Дибровы жили по соседству и даже дружили семьями. Но в какой-то момент Полина и Роман поняли, что их связывают отнюдь не дружеские чувства.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре. Через неделю после них также официально брак расторгли и Товстики. Дибровы расстались мирно, договорились обо всем без судов. А вот у Товстиков так не получается.

Дмитрий Дибров на одном из публичных мероприятий обратился к Роману Товстику. Он заявил, что тот разорил его гнездо. Дибров дал понять, что обижен.

Ранее бывшая жена Романа Товстика утверждала, что Полина выдвинула ему условие — получить развод за пять дней. Бизнесмен был готов предать Елену, которая родила ему шестерых детей. Елена не хотела развода и была готова простить мужа, но ему это не потребовалось.

