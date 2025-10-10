Дибров — о женщинах после развода: "Меня волнуют только дамы с символом изобилия"

Шоумен Дмитрий Дибров дал понять, что он не собирается ходить на свидания. Телеведущий после развода с 36-летней Полиной Дибровой предпочитает проводить время дома с детьми.

Как живет Дибров после развода с Полиной

У шоумена есть трое сыновей. И всем им нужно уделить отцовское внимание. К примеру, со старшим, 16-летним Александром, у Диброва много общих интересов. Они оба обожают музыку.

Юноша спокойно отнесся к тому, что его родители будут жить отдельно. Он пока не знает, как реагировать на то, что ее мама поселилась по соседству. Но главное, что Полина собирается как можно больше времени проводить с детьми. Те смогут жить и с ней, и с отцом.

Какие женщины нравятся Диброву

Шоумен любит пофлиртовать. Ему даже приписывали роман с 18-летней дочкой Даны Борисовой Полиной Аксеновой. Но та встречается с 36-летним продюсером Диброва. Кстати, дочка телеведущей обладает весьма пышными формами, которые так нравятся шоумену.

"Со мной легко бабничать: меня волнуют только дамы с символом изобилия. Вот почему: я становлюсь у стойки, они все налетают и уходят к моим друзьям. Зачем мне это? Без форм я и зеркало вижу", — признался Дибров на премьере киноромана "Хроники русской революции".

Кстати, жена Романа Товстика, ради которого Полина ушла от шоумена, считает, что ее интересуют только деньги. Также Елена уверена, что бывшая жена Диброва заставила миллиардера развестись за пять дней. И тот сделал все, что требовала от него любовница.