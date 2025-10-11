Кравец — о словах Диброва про Товстика: "К фавориту жены относится философски-саркастично"

Певица Алена Кравец в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала то, что происходит между Дмитрием и Полиной Дибровой после развода.

Что Дибров сказал про Товстика

Поводом стали недавние слова шоумена в адрес миллиардера Романа Товстика. Именно к ему Полина ушла от мужа, с которым прожила 16 лет и родила троих сыновей. Диброва поселилась в съемном коттедже на Рублевке.

Бывшая жена шоумена заявила, что в материальном плане рассчитывает только на себя. Неплохие дивиденды ей приносит женский клуб на Рублевке. Сыновей Полина будет растить на алименты Диброва. Тот не снимает с себя ответственности. И готов помогать бывшей жене финансово.

Похоже, что Дибров устал отмалчиваться и все-таки позволил себе сделать замечание в адрес любовника Полины. "Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня", - отметил шоумен.

Дибров все еще болезненно переживает поступок жены, которая предпочла 50-летнего миллиардера. О своем решение разойтись Полина сообщила Дмитрию после их отдыха на Сейшелах. Она призналась, что не хотела обманывать мужа. Диброва поняла, что полюбила отца своего 11-летнего крестного сына Артема. Товстик ответил Полине взаимностью.

Кравец вступилась за Диброва

Алена Кравец уверена, что с Полиной шоумен сохранил дружеские отношения. Хотя возможно, он все еще обижен на нее. Говорили, что уход жены стал для телеведущего большим испытанием.

"Дмитрий старается сохранять лицо, улыбаться. Он выходит в свет, появляется на премьерах. Конечно, в душе он переживает эту драму. Что касается свиданий, то пока еще рано, слишком свежа рана, слишком сильно он обжегся. К фавориту бывшей жены он относится философски-саркастично. Но к Полине, как к матери детей, относится тепло, хотя и пережил измену и предательство. Дмитрий говорит, что двери его дома всегда открыты для Полины и детей. Что касается детей, то они сами решают, где и с кем жить, поэтому они то с Полиной, то с Дмитрием", - уточнила Кравец.

Ранее Дибров признался, что ему нравятся девушки с пышными формами и с "символом изобилия". Может поэтому ему приписывали роман с Анастасией Волочковой и дочкой Даны Борисовой 18-летней Полиной Аксеновой. При этом шоумен не готов вступать в новые отношения. Дома ему нужна любимая женщина, а не просто помощница по хозяйству.

А как вы считаете, простил ли Дибров жене Полине уход из семьи? Пишите в комментариях.