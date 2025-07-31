Возлюбленный Полины Дибровой намерен отобрать детей у жены

Вскрылись новые подробности развода бизнесмена Романа Товстика с женой Еленой. Мужчина подал иск в суд не только с просьбой развести его с супругой. Товстик намерен определиться по закону, где будут проживать его шестеро детей.
Судя по всему, Роман Товстик намерен отобрать наследников у супруги. Как сообщает телеграм-канал
Разводиться Товстики будут в мировом суде. Это означает, что никакой дележки имущества не предполагается.
Роман Товстик попал в поле зрения СМИ в связи с отношениями с Полиной Дибровой. Именно ему приписывают роль разлучника. Предполагается, что с Романом Товстиком Полина изменяла своему знаменитому мужу, 65-летнему Дмитрию Диброву.
Пикантность ситуации состоит в том, что Дибровы и Товстики жили по соседству и даже дружили. Семьи встречались на праздниках. Полина даже приходится крестной одному из детей Романа и Елены Товстик.
Роман Товстик с семьей и Полиной Дибровой (на фото крайняя слева). Фото: соцсети Романа Товстика
Говорят, что Дмитрий Дибров пребывает в шоке. Он не так давно узнал о похождениях супруги. В тяжелом эмоциональном кризисе находится и жена Романа Товстика. Елена вместе с детьми сейчас в Италии. Накануне в ее личном блоге появилась странная запись. Некто утверждал, что Елена скончалась.
Позже стало известно, что женщина все-таки жива. Но находится в подавленном состоянии от перемен в жизни.
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