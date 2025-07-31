Возлюбленный Полины Дибровой намерен отобрать детей у жены

Вскрылись новые подробности развода бизнесмена Романа Товстика с женой Еленой. Мужчина подал иск в суд не только с просьбой развести его с супругой. Товстик намерен определиться по закону, где будут проживать его шестеро детей.

Судя по всему, Роман Товстик намерен отобрать наследников у супруги. Как сообщает телеграм-канал 'Светский хроник', Товстик 25 июля обратился с иском в суд с требованием определить место жительства его детей. 21 июля мужчина подал заявление на развод.

Разводиться Товстики будут в мировом суде. Это означает, что никакой дележки имущества не предполагается.

Роман Товстик попал в поле зрения СМИ в связи с отношениями с Полиной Дибровой. Именно ему приписывают роль разлучника. Предполагается, что с Романом Товстиком Полина изменяла своему знаменитому мужу, 65-летнему Дмитрию Диброву.

Пикантность ситуации состоит в том, что Дибровы и Товстики жили по соседству и даже дружили. Семьи встречались на праздниках. Полина даже приходится крестной одному из детей Романа и Елены Товстик.