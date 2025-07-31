Последние новости о жене возможного любовника Полины Дибровой: угрожала покончить с собой

Стало известно, что случилось с женой предполагаемого любовника Полины Дибровой Романа Товстика. Мать шестерых детей Елена Товстик не может прийти в себя от происходящих в ее жизни событий.
Как сообщает телеграм-канал
Заявление Товстика о разводе прозвучало на фоне скандала с изменой Полины Дибровой мужу, 65-летнему телеведущему Дмитрию Диброву.
Роман и Елена Товстик. Фото: соцсети Елены Товстик
Новости о разводе и изменах мужа застали Елену Товстик в Италии. Именно здесь она сейчас находится с детьми. В личном блоге многодетной мамы накануне появился пост о ее смерти. В нем сообщалось не только о кончине Елены. Автор публикации заявил, что Роман ушел к подруге жены.
"Светлая память Елене Товстик! К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии своей жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей… так жестоко уходя к ее подруге семьи… это невозможно пережить", — гласит публикация в личном блоге Елены.
Но, судя по всему, это была манипуляция от униженной и раздавленной изменами мужа женщины.
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