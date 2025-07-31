Последние новости о жене возможного любовника Полины Дибровой: угрожала покончить с собой

Стало известно, что случилось с женой предполагаемого любовника Полины Дибровой Романа Товстика. Мать шестерых детей Елена Товстик не может прийти в себя от происходящих в ее жизни событий.

Как сообщает телеграм-канал Super , Елена Товстик жива. Но не совсем в порядке. Женщина находится в глубоком стрессе и переживает тяжелый эмоциональный кризис. Супруг Елены Роман Товстик заявил в личном блоге, что разводится после 22 лет брака. В этом союзе родилось шестеро детей. Но их наличие не стало гарантией крепости отношений супругов.

Заявление Товстика о разводе прозвучало на фоне скандала с изменой Полины Дибровой мужу, 65-летнему телеведущему Дмитрию Диброву.