"Бумеранг прилетит": на Полину Диброву после измены мужу обрушился хейт в Сети

В социальных сетях Полины Дибровой сейчас творится настоящий ад. Молодую жену Дмитрия Диброва хейтят после сообщений о ее измене мужу.

Под постом Полины Дибровой о новом мероприятии ее женского клуба подписчики ехидно интересуются, придет ли туда ее супруг.

У Полины спрашивают, правда ли, что она разводится с пожилым мужем. 36-летняя супруга знаменитости хранит молчание. Зато подписчики знают ответы на все вопросы и активно обсуждают детали из жизни звездного семейства.