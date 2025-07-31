"Бумеранг прилетит": на Полину Диброву после измены мужу обрушился хейт в Сети

В социальных сетях Полины Дибровой сейчас творится настоящий ад. Молодую жену Дмитрия Диброва хейтят после сообщений о ее измене мужу.
Под постом Полины Дибровой о новом мероприятии ее женского клуба подписчики ехидно интересуются, придет ли туда ее супруг.
У Полины спрашивают, правда ли, что она разводится с пожилым мужем. 36-летняя супруга знаменитости хранит молчание. Зато подписчики знают ответы на все вопросы и активно обсуждают детали из жизни звездного семейства.
"Люди, бумеранг прилетит по-любому!" — пригрозила Taya_888.
"Запомните, никого и никогда нельзя увести из семьи. Человек сам принимает решение уйти из семьи. "Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить", — написала novikova_a.nata_.
"Никакая 'обувь' не может оправдать такую подлость. Даже если семья без детей. 'Лучшие' подруги", — высказалась tdmat.
"А вы готовы на коммунальную квартиру с вашим новым любовником? С низов слабо опять начать?" — напомнила Полине, откуда она пришла к Диброву, victory 1.
"Понятно, что чужая семья — это потемки, но родить троих и подняться с нуля — это благодаря Диброву! Без него она была бы никто… и знать ее не знали!" — высказалась Ellena_brus.
Предполагаемый любовник Полины Роман Товстик с женой и шестью детьми. Фото: соцсети Романа Товстика
Полина Диброва была дружна с женой своего предполагаемого любовника. Она запечатлена даже на семейных фото Романа Товстика и Елены.
О разладе в семье Дибровых говорили уже давно. А на днях стало известно, что Полина изменила мужу с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Семьи дружили. И Диброва даже является крестной одного из детей Товстиков.
Дмитрий Дибров шокирован происходящими событиями. В тяжелом кризисе и Елена Товстик. Она даже сообщила о своей смерти. Но все оказалось фейком. Елена жива.
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