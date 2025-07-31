Дибров шокирован изменой жены: "Полю называют дворняжкой"

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров готовится к разводу с четвертой по счету женой. 36-летняя Полина ушла от него к более молодому и перспективному мужчине. Знаменитый шоумен шокирован такой развязкой своей семейной жизни.

Жестокий финал

В окружении Дмитрия Диброва рассказали, что он буквально уничтожен последними событиями. Телеведущий меньше месяца назад узнал, что молодая жена не просто неверна ему, а готовится развестись. Знакомые Диброва утверждают, что он не заслуживает такого отношения к себе.

"Никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине все — громкое имя, публичность", — рассказали kp.ru в окружении семьи Дибровых.

Друзья Дмитрия Диброва жалеют его и поддерживают, как могут. Известно также, что все знакомые телеведущего называют Полину "дворняжкой". Подобранная на улице собачка оказалась вот такой неблагодарной.

"Полю называют дворняжкой — ее взяли в дом, дали родословную, а она кусается", — рассказали в окружении пары.

Ушла и не вернется

Саму же историю адюльтера Полины Дибровой называют водевилем. Она закрутила роман с соседом и другом семьи. 50-летний бизнесмен Роман Товстик и его жена Елена дружили с четой Дибровых. Пары ходили друг к другу в гости. Полина — крестная мама одного из шести детей Романа и Елены.

В какой момент между кумовьями вспыхнула страсть, история умалчивает. Но Роман Товстик уже объявил в личном блоге о разводе с женой. Их брак продлился почти двадцать лет.

Шестнадцать лет в браке с Дмитрием Дибровым прожила молодая и красивая Полина. Она родила телезвезде троих сыновей.