Сябитова — об измене Дибровой мужу: "Молодость взяла верх. Такое случается"

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала сообщения о разводе Дмитрия Диброва с молодой женой Полиной.

Телеведущая посочувствовала Дмитрию. Но отметила, что каждый сам несет ответственность за то, что происходит в его жизни. Выбирая себе в жены красавицу на 30 лет младше, Дибров рисковал.

"Каждый сам кузнечик своего счастья, — философски заметила Роза Сябитова. — И каждый сам решает, как ему проживать эту жизнь. Он проживает ее вот так. Много детей. А дети ведь без любви не рождаются. Поэтому результат в любом случае положительный".

Роза Сябитова дала понять, что брак Полины и Дмитрия Дибровых изначально имел шансы рухнуть. Разница в возрасте супругов 30 лет — слишком велика для того, чтобы их счастье длилось вечно.