Сябитова — об измене Дибровой мужу: "Молодость взяла верх. Такое случается"

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала сообщения о разводе Дмитрия Диброва с молодой женой Полиной.
Телеведущая посочувствовала Дмитрию. Но отметила, что каждый сам несет ответственность за то, что происходит в его жизни. Выбирая себе в жены красавицу на 30 лет младше, Дибров рисковал.
"Каждый сам кузнечик своего счастья, — философски заметила Роза Сябитова. — И каждый сам решает, как ему проживать эту жизнь. Он проживает ее вот так. Много детей. А дети ведь без любви не рождаются. Поэтому результат в любом случае положительный".
Роза Сябитова дала понять, что брак Полины и Дмитрия Дибровых изначально имел шансы рухнуть. Разница в возрасте супругов 30 лет — слишком велика для того, чтобы их счастье длилось вечно.
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Борис Кудрявов / 'КП'
"Молодость взяла верх, такое случается. Можно ли это было предугадать? Наверное, можно. Чаще всего так и случается. Он выбрал свой путь. Можно только посочувствовать. Детей жалко. Если разводятся, пусть сделают это по-человечески. И как-то минимизируют ущерб для сыновей и физический, и психологический. Мне их не жалко. Они взрослые люди. Делают, что хотят. Но, как родители, они обязаны подумать о детях", — заключила Роза Сябитова.
О разладе в семье Дибровых заговорили несколько недель назад. А на днях друг семьи подтвердил, что Полина и Дмитрий Дибровы будут разводиться. Причина кроется в измене Полины Дибровой мужу.
По некоторым данным, она закрутила роман с соседом, 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. У мужчины шестеро детей. В своих соцсетях он уже объявил о разводе с женой. Очередь за Полиной Дибровой? Та пока молчит.
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