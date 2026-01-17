Волочкова призналась, что ее мать и дочь не приглашены на юбилей: "Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже"

Свой 50‑й день рождения балерина Анастасия Волочкова собирается отметить ярко и громко. Но в этот раз за кулисами будет куда больше драм, чем тортов и шариков. Что случилось?

Мамы и дочери Волочковой не будет

Анастасия Волочкова готовится с размахом отметить свой юбилей. Трудно поверить, но 20 января звезде балета исполнится уже пятьдесят лет! По признанию Волочковой, в этот день рядом с ней, скорее всего, не будет ни мамы, ни дочери Ариадны.

"Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови", — призналась Анастасия Волочкова.

Она поспешила уточнить, что рядом с нею зато есть люди, которые близки ей по духу. И они стали ближе и дороже, чем кровная родня. О возможности помириться с родственниками Волочкова говорить не хочет. Точку в конфликте балерина ставит довольно решительно.

"Я не знаю, кто, как и с кем хочет помириться или подружиться. Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, все равно. Правда", — добавила Анастасия Волочкова.

После концерта Анастасия Волочкова отправится домой и продолжит отмечать юбилей с кругом избранных людей.

Звездные друзья

Если близких по крови на вечере не будет, то светская тусовка точно не подведет. На юбилее появятся люди, которых Анастасия Волочкова считает преданными друзьями. В том числе те, с кем раньше у нее были громкие конфликты.

Будет даже Никита Джигурда. Несколько лет Волочкова находилась с ним в ссоре после слитого видео. Теперь артист на правах яркого гостя вернется в ее жизнь.

В числе гостей будут Роман Жуков, Ольга Фролова, жена Отара Кушанашвили. На концерте Анастасия планирует станцевать четыре дуэта из последнего шоу "Одержимость". Она собирается выступить с партнером Марчелом и другими гостями. После праздничной части Волочкова выйдет на красную дорожку и продолжит праздник уже перед камерами.

Вместе с Марчелом Волочкова провела несколько незабываемых дней на Мальдивах. В Рождество с ним она танцевала для отдыхающих.

Семейный разлад после двойной свадьбы

Еще прошлый день рождения балерины Анастасии Волочковой обсуждали все. На празднике тогда появилась дочь Ариадна с молодым человеком. Позже Никита стал мужем Ариадны. Свадьба у пары была не одна, а целых две.

Сначала влюбленные поженились в особняке Мясникова в Петербурге. Торжество организовывала сама Анастасия. Потом Ариадна отметила новый статус уже в компании отца, Игоря Вдовина, и его семьи. На торжество Волочкову не позвали. А вот ее мама была в числе гостей. Волочкова же о празднике молодых в столице вообще ничего не знала о нем. И позже назвала свадьбу Ариадны в Москве сабантуем.

По материалам Starhit

