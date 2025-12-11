Волочкова сделала признание: "Меня винят в расставании Ариадны и Никиты"

В Сети горячо обсуждают, что единственная дочь Анастасии Волочковой рассталась с супругом Никитой Григоряном. Писали, что за разрывом пары стоит балерина. Ведь бывшая прима Большого театра изначально была настроена против 24-летнего зятя.

Что ответила Волочкова на обвинения

Балерина Анастасия Волочкова сразу обозначила позицию. Она рассказала о свежем сообщении от дочери. Ариадна рассказала матери, что у нее с мужем все хорошо.

Анастасия отдельно подчеркнула, что внимание, по ее мнению, приковано не к дочери, а к ней самой. Ведь раздуть скандал так легко, если в нем присутствует фамилия именитой балерины. Волочкова признается, что ее особенно задевает одна деталь.

"Самое 'потрясающее', что меня винят в расставании Ариадны и Никиты, потому что я не верила в их союз!" — возмущенно сказала Волочкова.

Балерина уверяет, что к выбору дочери отнеслась спокойно и с уважением.

"Вы знаете, а мне все равно было, за кого Ариадна выходит замуж. Главное, чтобы она была счастлива, я уважаю ее выбор. Как это я не верила?!" — недоумевает балерина.

Дочь Волочковой

Балерина уже не раз говорила о том, что ее Ариадна интересна всем только потому, что является дочерью Волочковой. Звезда балета отчаянно не хотела, чтобы Ариадна после замужества меняла фамилию. Она прямо говорила, что рассчитывает на благоразумие дочери. Ведь быть Волочковой — это честь. Но Ариадна стала Григорян.

Единственная дочь Анастасии Волочковой вышла замуж в августе. Ее избранником стал молодой человек по имени Никита. Торжество для девушки в Москве устраивал ее отец и родители жениха. Волочкову на свадьбу не пригласили.

Ранее мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева, как и Волочкова, опровергла слухи о разводе Ариадны с мужем. Она заявила, что кому-то выгодно подогреть интерес к паре. Кому? Можно только догадываться.

