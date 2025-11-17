Анастасия Волочкова — о своем участии в шоу 'Звезды под капельницей': "Было весело"

Балерина Анастасия Волочкова после выхода первого же выпуска шоу телеканала 'Пятница!' 'Звезды под капельницей' вынуждена держать оборону. Вопросов к звезде балета возникло очень много. В беседе с Teleprogramma.org Волочкова объяснила, как попала на проект и почему вела себя в эфире столь нестандартно.

Как Волочкова пришла на шоу 'Звезды под капельницей'?

Анастасия Волочкова рассказала, что с радостью приняла предложение телеканала 'Пятница!' участвовать в проекте. Правда, название у него было другое. И балерине толком не объяснили, что же на шоу будет происходить.

"Я приняла участие в проекте телеканала 'Пятница!', потому что меня пригласили руководители. Правда, мне представили этот проект под названием 'Феникс', не предупредив, что там будет происходить. Но сказав, что надо будет жить в загородном доме с компанией участников на протяжении месяца. Я сразу сказала, что не располагаю таким временем, поэтому было оговорено определенное количество дат моего участия. Случилась первая вечеринка, где нас и поили, и кормили. Было весело, ничего зазорного там не происходило. На следующее утро получилось так, что треш-блогер Саша разбросал мои цветы, белые розы, подаренные мне. Он пинал их ногами, перед камерами все это происходило. Это был подлый поступок. Он наступил мне на больное. Многие знают, как трепетно я отношусь к цветам. Я поняла, что мне с этими ребятами не по пути. У меня заранее были запланированы свои выступления, шоу…" — поделилась Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

Волочкова ушла с проекта или нет?

Анастасия Волочкова объяснила, что шоу не покинула. Она будет появляться в эфирах, но на своих условиях. Авторы проекта пошли навстречу звезде балета, поскольку были заинтересованы в ней.

"Руководители проекта были заинтересованы в моем участии, понимали, что я привлеку людей, будут рейтинги. И они пошли на мои условия. И приезжали ко мне, в те условия, которые были мне комфортны. Будете видеть меня в этом проекте в каких-то сериях. Съемок было проведено достаточно. Смотрите проект, он замечательный", — призвала Волочкова поклонников.

Она отметила, что не стоит очень серьезно относиться к увиденному на экране. И попросила никого не осуждать.

"Это же шоу. Не относитесь к этому серьезно и никого не осуждайте. Это наша жизнь. Мне не зазорно и не совестно", — добавила Волочкова.

А еще она призналась в зависимости.

"У меня есть катастрофическая зависимость, очень серьезная. Она — от физического труда с пяти лет, с детства. Я подсажена на физический труд. И если я не буду этого делать, будут проблемы", — заявила Анастасия Волочкова.

Первый выпуск шоу 'Звезды под капельницей' вышел в эфир в минувшую пятницу. Увиденное повергло в ужас простых телезрителей и известных людей. Мария Погребняк призналась, что была шокирована поведением Анастасии Волочковой. А Оскар Кучера назвал реалити-шоу 'дном'.

А вы как считаете, в поведении звезд на шоу не было ничего зазорного? Ответьте в комментариях.