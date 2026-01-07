Волочкова — о Рождестве с Марчелом на Мальдивах: "Мы будем танцевать"

Анастасия Волочкова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова проводит Рождество в тропическом раю.

Известная балерина Анастасия Волочкова вновь выбрала экзотические Мальдивы для празднования Рождества. И это уже не просто традиция, а часть ее уникального рождественского ритуала. Каникулы на Мальдивах Волочкова проводит со своим другом Марчелом.

Есть такая традиция — на Мальдивах отдыхать

Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего пребывания на райских островах. Она рассказала, почему 14 лет подряд именно на Мальдивах она встречает один из самых светлых праздников — Рождество. По ее словам, острова встречают гостей с особой теплотой, а праздничная атмосфера создается благодаря красивым украшениям и даже наряженной елке.

"Тут все красиво украшено, елку ставят, к русским людям относятся с теплотой", — цитирует Анастасию Волочкову MK.RU.

Но главная причина выбора Мальдив для новогодних каникул кроется в личном стремлении артистки к уединению и полному отключению от повседневной суеты. Именно на Мальдивах Анастасия Волочкова находит идеальный баланс между желанием быть доступной для поклонников и необходимостью личного пространства.

"На Мальдивах ты выходишь со своей виллы — и через 15 метров уже бирюзовый океан, белоснежный песок, и никого нет на пляже", — описывает она идеальные условия для релаксации.

Анастасия Волочкова и ее друг и партнер по шоу 'Одержимость' Марчел. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Танцы в Рождество

Однако, как признается Анастасия, полного отказа от балета она себе позволить не может, даже находясь на тропическом курорте.

"Но при этом совсем отказаться от балета я не могу. В Рождество мы будем танцевать", — утверждает она, демонстрируя свою неизменную преданность искусству.

Более того, рождественские каникулы обещают быть не просто отдыхом, но и творческим вызовом. Волочкова сообщила, что ее друг и партнер по сцене, Марчел, с которым она прибыла на острова, поставил новый номер.

"Мой друг и партнер Марчел, с которым я сюда приехала, поставил новый номер — дуэт балерины и олигарха на балу", — интригует артистка.

Несмотря на экзотическое местоположение, подготовка к выступлению идет полным ходом.

"Мы уже нашли здесь пространство, я взяла с собой пуанты, костюмы, так что будем радовать наших людей", — поделилась планами Волочкова.

Таким образом, Анастасия Волочкова планирует не только насладиться рождественским уединением на фоне живописных пейзажей, но и привнести частичку своей артистической натуры в праздничную атмосферу, порадовав поклонников новым творческим воплощением.

А вы как празднуете Рождество? Поделитесь в комментариях.

