Волочкова — о Рождестве с Марчелом на Мальдивах: "Мы будем танцевать"

Известная балерина Анастасия Волочкова вновь выбрала экзотические Мальдивы для празднования Рождества. И это уже не просто традиция, а часть ее уникального рождественского ритуала. Каникулы на Мальдивах Волочкова проводит со своим другом Марчелом.

Есть такая традиция — на Мальдивах отдыхать

Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего пребывания на райских островах. Она рассказала, почему 14 лет подряд именно на Мальдивах она встречает один из самых светлых праздников — Рождество. По ее словам, острова встречают гостей с особой теплотой, а праздничная атмосфера создается благодаря красивым украшениям и даже наряженной елке.

"Тут все красиво украшено, елку ставят, к русским людям относятся с теплотой", — цитирует Анастасию Волочкову MK.RU.

Но главная причина выбора Мальдив для новогодних каникул кроется в личном стремлении артистки к уединению и полному отключению от повседневной суеты. Именно на Мальдивах Анастасия Волочкова находит идеальный баланс между желанием быть доступной для поклонников и необходимостью личного пространства.