Волочкова — о Рождестве с Марчелом на Мальдивах: "Мы будем танцевать"

Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего пребывания на райских островах. Она рассказала, почему 14 лет подряд именно на Мальдивах она встречает один из самых светлых праздников — Рождество. По ее словам, острова встречают гостей с особой теплотой, а праздничная атмосфера создается благодаря красивым украшениям и даже наряженной елке.
"Тут все красиво украшено, елку ставят, к русским людям относятся с теплотой", — цитирует Анастасию Волочкову MK.RU.
Но главная причина выбора Мальдив для новогодних каникул кроется в личном стремлении артистки к уединению и полному отключению от повседневной суеты. Именно на Мальдивах Анастасия Волочкова находит идеальный баланс между желанием быть доступной для поклонников и необходимостью личного пространства.
"На Мальдивах ты выходишь со своей виллы — и через 15 метров уже бирюзовый океан, белоснежный песок, и никого нет на пляже", — описывает она идеальные условия для релаксации.
Анастасия Волочкова и ее друг и партнер по шоу 'Одержимость' Марчел. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Танцы в Рождество
Однако, как признается Анастасия, полного отказа от балета она себе позволить не может, даже находясь на тропическом курорте.
"Но при этом совсем отказаться от балета я не могу. В Рождество мы будем танцевать", — утверждает она, демонстрируя свою неизменную преданность искусству.
Более того, рождественские каникулы обещают быть не просто отдыхом, но и творческим вызовом. Волочкова сообщила, что ее друг и партнер по сцене, Марчел, с которым она прибыла на острова, поставил новый номер.
"Мой друг и партнер Марчел, с которым я сюда приехала, поставил новый номер — дуэт балерины и олигарха на балу", — интригует артистка.
Несмотря на экзотическое местоположение, подготовка к выступлению идет полным ходом.
"Мы уже нашли здесь пространство, я взяла с собой пуанты, костюмы, так что будем радовать наших людей", — поделилась планами Волочкова.
Таким образом, Анастасия Волочкова планирует не только насладиться рождественским уединением на фоне живописных пейзажей, но и привнести частичку своей артистической натуры в праздничную атмосферу, порадовав поклонников новым творческим воплощением.
А вы как празднуете Рождество? Поделитесь в комментариях.