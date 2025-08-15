"Это был сабантуй": Волочкова презрительно отозвалась о свадьбе дочери в Москве, на которую ее не пригласили

Балерина Анастасия Волочкова вне себя из-за свадьбы дочери в Москве. Ариадна не пригласила на торжество свою именитую маму. Зато на нем была бабушка Ариадны и ее мачеха, Елена Николаева.

Анастасия Волочкова дала волю эмоциям

Балерина подтвердила, что ее дочь Ариадна расписалась на днях со своим мужем в одном из столичных ЗАГСов. Затем пара устроила свадебное торжество в загородном клубе. Анастасия Волочкова на него приглашена не была.

На свадьбе побывала ее мама Тамара Владимировна. Она-то и рассказала дочери, как все прошло. Тамара Владимировна назвала все сабантуем или даже пикником на полянке.

"Мама сказала мне, что я сделала дочери дворцовую свадьбу, а в Москве была свадьба на полянке. Она написала мне, что пожалела, что поехала туда, так как ничего особенного там не происходило. Это нельзя назвать свадьбой. Да, было красиво, в загородном клубе, но это был сабантуй", — поделилась Волочкова в беседе с Voice .

Волочкова дала понять, что обижена на Ариадну. Она дала волю эмоциям. Балерина фактически отреклась от дочери.

"Я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди", — заявила Анастасия Волочкова.

Обида Волочковой на маму

Анастасия Волочкова рассказала, что ее мама поступила очень некрасиво. Тамара Владимировна тайно приехала в Москву. И даже не позвонила дочери.

"Мама даже не сказала мне, что приехала в Москву, не предложила встретиться и выпить по чашечке кофе. Все инкогнито и обман", — добавила обиженная Анастасия Волочкова.

Она уточнила, что приглашала отца Ариадны на свадьбу дочери в Санкт-Петербург. Но Игорь Вдовин не приехал. Волочкова считает, что ему не позволила это сделать жена, телеведущая Елена Николаева.

На свадьбе Ариадны в Москве Елена Николаева и Игорь Вдовин присутствовали.

Свадьба в особняке

Анастасия Волочкова устроила свадьбу Ариадне и ее жениху 26 апреля в Санкт-Петербурге. Для торжества балерина сняла роскошный особняк Мясникова. Событие получилось очень громким.

Анастасия Волочкова пригласила на него прессу. Собирался приехать даже сам Андрей Малахов. Но после разговоров с Ариадной Анастасия Волочкова свой пыл поубавила.