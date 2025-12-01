Вика Цыганова назвала расплатой хейт Ларисы Долиной: "Корону уже лет двадцать не снимает"

Что еще возмутило Цыганову

Особое возмущение Вики Цыгановой вызвала информация о закрытом судебном процессе, в котором участвовала Лариса Долина. Певица назвала его 'плевком в честных людей'. Цыганова считает, что это подрывает доверие к судебной системе и правам граждан.

По мнению Цыгановой, Долина всегда демонстрировала высокомерие и пренебрежение к окружающим.

"Долина всегда вела себя вызывающе и не стеснялась демонстрировать превосходство над окружающими. Корону уже лет 20 не снимает, судя по всплывающим видео", — констатировала Цыганова.

Певица подытожила, что терпение народа иссякло, и происходящее с Ларисой Долиной является логичным следствием ее поведения.

"Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата", — заключила Вика Цыганова.

Из-за чего разгорелся скандал

Суд отменил сделку по продаже недвижимости, поскольку выяснилось, что певица Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках под давлением аферистов. Певица передала мошенникам не только собственные накопления и выручку от продажи, но и крупную сумму, одолженную у знакомых.

По словам артистки, злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили ее, что речь идет о 'секретной спецоперации' по задержанию преступников. Народная артистка поверила этим утверждениям и не обсудила ситуацию с близкими и юристами. Долина верила, что помогает силовым структурам. И только позже поняла, что стала жертвой мошенников.

Покупательница квартиры Долиной осталась без квартиры и денег. И это обстоятельство спровоцировало волну возмущения. Долину начали отменять, люди массово возвращают билеты на концерты Ларисы Долиной.

Знаменитости разделились на два лагеря. Одни, как Вика Цыганова, критикуют Долину. Другие защищают. Продюсер Дзюник в беседе с Teleprogramma. org заявил, что не понимает хейта певицы, считая, что она не несет ответственности за решение суда.

Призвала остановить травлю Долиной и Ксения Бородина. Она считает, что так хейтеры доведут 70-летнюю певицу до сердечного приступа.

А вы согласны с тем, что Лариса Долина не снимает корону? Ответьте в комментариях.