Бородина заступилась за Долину: "Вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа?"

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в телеграм-канале выступила в защиту Ларисы Долиной. Бородина считает недопустимой творящуюся вакханалию. Бородина посоветовала хейтерам обратиться к психологам, чтобы стать 'чуточку добрее'.

Бородина считает Долину виноватой

Ксения Бородина не смогла оставить без внимания историю Ларисы Долиной. Она отреагировала на хейт, который разразился в Сети на фоне скандала с квартирой Долиной. Бородина считает, что Лариса Александровна не заслуживает того, что сейчас с ней происходит.

"Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но вот этот адский хейт, он, как вы считаете, справедлив? Перебора в нем не чувствуется? Еще чуть-чуть, и если бы разрешен был костер посреди площади, то она бы там уже горела!" — написала Ксения Бородина в телеграм-канале.

По версии Бородиной, у людей за последние годы накопилось много гнева и злости. А тут подвернулся такой удачный повод, чтобы его выместить. Магазины и рестораны, заявившие об отказе сотрудничать с Долиной, Бородина назвала 'хайпожорами'.

"Она виновата! — признала Бородина. — Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?!"

Ксения Бородина считает, что всем возмущающимся нужно обращаться туда, где было принято решение о возвращении квартиры Долиной. А не заниматься травлей звезды.