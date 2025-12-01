Бородина заступилась за Долину: "Вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа?"

Ксения Бородина. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Ксения Бородина призвала прекратить травлю Ларисы Долиной

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в телеграм-канале выступила в защиту Ларисы Долиной. Бородина считает недопустимой творящуюся вакханалию. Бородина посоветовала хейтерам обратиться к психологам, чтобы стать 'чуточку добрее'.

Бородина считает Долину виноватой

Ксения Бородина не смогла оставить без внимания историю Ларисы Долиной. Она отреагировала на хейт, который разразился в Сети на фоне скандала с квартирой Долиной. Бородина считает, что Лариса Александровна не заслуживает того, что сейчас с ней происходит.

"Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но вот этот адский хейт, он, как вы считаете, справедлив? Перебора в нем не чувствуется? Еще чуть-чуть, и если бы разрешен был костер посреди площади, то она бы там уже горела!" — написала Ксения Бородина в телеграм-канале.

По версии Бородиной, у людей за последние годы накопилось много гнева и злости. А тут подвернулся такой удачный повод, чтобы его выместить. Магазины и рестораны, заявившие об отказе сотрудничать с Долиной, Бородина назвала 'хайпожорами'.

"Она виновата! — признала Бородина. — Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?!"

Ксения Бородина считает, что всем возмущающимся нужно обращаться туда, где было принято решение о возвращении квартиры Долиной. А не заниматься травлей звезды.

"Найти способы, а просто сейчас довести до инфаркта Долину — это не подвиг будет!" — заключила Ксения Бородина.

Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

В чем провинилась Лариса Долина?

Певица Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках, а потом обратилась в суд. Звезда доказала, что реализовала недвижимость под давлением мошенников. Суд аннулировал сделку.

Лариса Долина получила обратно и свою квартиру, и вырученные за нее 112 млн рублей. А женщина, купившая у звезды квадратные метры, осталась ни с чем. Это и вызвало негативную реакцию у общественности.

Долину хейтят в Сети, отказываются идти на ее концерты и массово сдают уже купленные билеты. Лариса Александровна отмалчивается. Все, что она сделала, отключила комментарии в соцсети к своим публикациям.

Вместо певицы с прессой объясняется ее директор, Сергей Пудовкин. Он объяснил, вернет ли Долина деньги покупательнице ее квартиры.

