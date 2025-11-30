Пригожин пожалел Долину на фоне скандала с квартирой: "Все пытаются забить камнями"

Продюсер Иосиф Пригожин попытался встать на сторону певицы Ларисы Долиной. Он дал понять, что не поддерживает хейт знаменитости. Пригожин считает, что из-за отмены концертов Долиной пострадает не только певица.
Мнение Иосифа Пригожина
Известный продюсер Иосиф Пригожин попытался дать объективную оценку ситуации, которая сложилась вокруг Ларисы Долиной. Та попала под волну хейта из-за сделки с квартирой. Часть компания отказались от сотрудничества с певицей, а поклонники объявили о бойкоте ее концертов.
"С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей, а с другой — Долина здесь оказалась в роли распятого Христа, которую все пытаются забить камнями", — сказал Иосиф Пригожин.
Продюсер категорически не согласен с теми, кто осуждает Ларису Долину. Пригожин заявил, что оскорбления в адрес Долиной и отмены ее концертов, находятся за гранью его понимания. Происходящее он назвал настоящим безумием.
"Если кто-то думал, что гастроли и концерты — это приехал, выступил и забыл, то это не так. Пострадают все: от организаторов до зрителей", — напомнил Иосиф Пригожин.
Что случилось?
Певица Лариса Долина попала под волну хейта после истории с проданной квартирой в Хамовниках. Звезда избавилась от недвижимости и передала деньги мошенникам. А когда поняла, что случилось, пошла в суд.
Сделка была аннулирована. Лариса Долина смогла вернуть себе 200 млн рублей, которые отдала аферистам. А покупательница ее квартиры, мать-одиночка, осталась ни с чем.
Тот факт, что Долина сумела доказать, что продала квартиру под влиянием злоумышленников, спровоцировал целую волну возвратов квартир. Продавцы массово начали заявлять, что стали жертвами аферистов. И таким образом выигрывать суды у покупателей.
Певица Слава обрушилась с критикой на Долину. Она заявила, что из-за нее теперь не может продать две свои квартиры. Люди перестали доверять знаменитостям, считая, что могут лишиться и денег, и купленной недвижимости.
Отчитала Долину и экс-участница 'Дома-2' Алена Водонаева. Она заявила, что певица присвоила себе чужие деньги.
