Пригожин пожалел Долину на фоне скандала с квартирой: "Все пытаются забить камнями"

Продюсер Иосиф Пригожин попытался встать на сторону певицы Ларисы Долиной. Он дал понять, что не поддерживает хейт знаменитости. Пригожин считает, что из-за отмены концертов Долиной пострадает не только певица.

Мнение Иосифа Пригожина

Известный продюсер Иосиф Пригожин попытался дать объективную оценку ситуации, которая сложилась вокруг Ларисы Долиной. Та попала под волну хейта из-за сделки с квартирой. Часть компания отказались от сотрудничества с певицей, а поклонники объявили о бойкоте ее концертов.

"С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей, а с другой — Долина здесь оказалась в роли распятого Христа, которую все пытаются забить камнями", — сказал Иосиф Пригожин.

Продюсер категорически не согласен с теми, кто осуждает Ларису Долину. Пригожин заявил, что оскорбления в адрес Долиной и отмены ее концертов, находятся за гранью его понимания. Происходящее он назвал настоящим безумием.