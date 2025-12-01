Продюсер Дзюник оправдал Долину на фоне скандала с квартирой: "Она-то здесь при чем?"

Известный продюсер Леонид Дзюник прокомментировал для Teleprogramma.org ситуацию, сложившуюся вокруг певицы Ларисы Долиной. Дзюник считает, что звезду напрасно хейтят в Сети. Он уверен, что все вопросы нужно адресовать в законодательные и судебные органы.
Что Дзюник сказал о Долиной
Продюсер Леонид Дзюник не понимает, почему люди обрушились на Ларису Долину. Он считает, что певица поступила так, как позволяют законы. Дзюник не видит никакой вины Долиной в том, что покупательница ее квартиры осталась ни с чем.
"Не понимаю, она-то здесь при чем? Надо посылать все вопросы к закону, где нашли 'тонкое место', и к суду, который принял такое решение. Долина-то здесь при чем? Она предъявила документы, она боролась…" — сказал Леонид Дзюник.
В том, что Лариса Долина была немного не в себе, когда отдавала мошенникам сотни миллионов, Дзюник охотно верит. Именно так Лариса Александровна объясняла суду свои жесты с передачей денег аферистам.
"Зная Ларису Александровну, можно говорить, что в какой-то момент она была не в себе", — добавил Леонид Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: Global Look Press
Что случилось с Долиной?
Певица Лариса Долина не так давно продала шикарную квартиру в Хамовниках. А потом в суде смогла доказать, что ее заставили это сделать мошенники, вымогавшие деньги. Суд отменил сделку купли-продажи.
Лариса Долина в результате получила обратно и свою квартиру, и вырученные за нее 112 млн рублей. А женщина, купившая у звезды квадратные метры, осталась ни с чем. Общественность сочла такое положение дел несправедливым и обрушила свое негодование на голову бедной Ларисы Александровны.
Долину хейтят в Сети, отказываются идти на ее концерты и массово сдают уже купленные билеты. Лариса Александровна отмалчивается. Все, что она сделала, отключила комментарии в соцсети к своим публикациям.
На защиту Долиной, помимо Дзюника, встали продюсер Иосиф Пригожин и телеведущая Ксения Бородина. Последняя не умаляет ответственности Долиной, но считает ее травлю недопустимой. Бородина считает, что максимум, чего таким образом добьются хейтеры, это сердечного приступа у Ларисы Долиной.
А вы как считаете, кто прав — ругающие Долину или ее защитники? Ответьте в комментариях.
