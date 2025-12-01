Продюсер Дзюник оправдал Долину на фоне скандала с квартирой: "Она-то здесь при чем?"

Известный продюсер Леонид Дзюник прокомментировал для Teleprogramma.org ситуацию, сложившуюся вокруг певицы Ларисы Долиной. Дзюник считает, что звезду напрасно хейтят в Сети. Он уверен, что все вопросы нужно адресовать в законодательные и судебные органы.

Что Дзюник сказал о Долиной

Продюсер Леонид Дзюник не понимает, почему люди обрушились на Ларису Долину. Он считает, что певица поступила так, как позволяют законы. Дзюник не видит никакой вины Долиной в том, что покупательница ее квартиры осталась ни с чем.

"Не понимаю, она-то здесь при чем? Надо посылать все вопросы к закону, где нашли 'тонкое место', и к суду, который принял такое решение. Долина-то здесь при чем? Она предъявила документы, она боролась…" — сказал Леонид Дзюник.

В том, что Лариса Долина была немного не в себе, когда отдавала мошенникам сотни миллионов, Дзюник охотно верит. Именно так Лариса Александровна объясняла суду свои жесты с передачей денег аферистам.