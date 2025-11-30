Собчак и Богомолов высмеяли Долину: "Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае"

Ксения Собчак вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым присоединилась к хейту певицы Ларисы Долиной. Знаменитости в своей манере отреагировали на ситуацию с продажей квартиры Долиной. Что именно сделали Собчак и Богомолов?

Троллинг из Китая

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым провели несколько незабываемых дней в путешествии по Китаю. Собчак все это время держала руку на пульсе и зорко следила за тем, что происходит в России. Она не смогла обойти вниманием скандальную историю певицы Ларисы Долиной.

В личном блоге Собчак поделилась видео с Богомоловым. Кадры были сделаны во время одной из экскурсий. Ролик с музыкальным сопровождением, звучит хит 'Погода в доме' в исполнении Ларисы Долиной.

"Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае. Настоятельно прошу суд взыскать с организаторов деньги в нашу пользу, так как мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить", — написала под видео Ксения Собчак.

В какую историю попала Лариса Долина

Посвященные люди, а других сегодня уже, видимо, нет, сразу считали отсылку к заявлениям Ларисы Долиной. Та в этом году продала свою шикарную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. А позже Долина обратилась в суд.

Певица заявила, что стала жертвой мошенников. И именно они заставили ее продать квартиру и передать деньги неким людям. Сделка купли-продажи была немедленно аннулирована.

Лариса Долина получила назад все свои 200 миллионов, которые сама отдала мошенникам. Это и деньги от продажи квартиры, и личные средства. Плюсом Долина получила еще три миллиона сверху. А купившая квартиру у певицы Полина Лурье осталась ни с чем.

После истории с Долиной был создан прецедент. В суды стали массово обращаться граждане с жалобами на действия мошенников. Им возвращались квартиры и деньги.

Вместе с этим, потенциальные покупатели стали отказываться от сделок со знаменитостями. Люди боятся оказаться на месте Полины Лурье. Певица Слава, выставившая на продажу две квартиры, вне себя от злости.

Она не может продать квартиры и признается, что ее трясет из-за Ларисы Долиной.

А вы находите жест Ксении Собчак и Константина Богомолова остроумным?